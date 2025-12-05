Estado autoriza seleção com 133 vagas na Secretaria de Saúde; saiba mais

A autorização para a realização da seleção pública foi publicada no Diario Oficial desta sexta-feira (5), atendendo solicitação da Secretaria de Saúde

O governo do estado de Pernambuco autorizou a abertura de Seleção Pública Simplificada para a contratação de 133 profissionais para a prestação de serviços na Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Os contratos temporários serão válidos pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por iguais períodos, até o limite máximo de 6 (seis) anos, conforme interesse e necessidade da Secretaria de Saúde.

Os critérios para a contratação temporária da Seleção Simplificada serão anunciados em breve, assim como datas e outras informações, a partir da publicação do edital.

A autorização para a realização da seleção pública foi publicada no Diario Oficial desta sexta-feira (5), atendendo solicitação da Secretaria de Saúde e deferida pela Câmara de Política Pessoal do governo do Estado.

