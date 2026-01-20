Hoje é feriado? Confira cidades de Pernambuco que celebram o Dia de São Sebastião
Boa parte do Brasil celebra nesta terça-feira, 20 de janeiro, o Dia de São Sebastião
Publicado: 20/01/2026 às 08:15
O calendário de feriados religiosos no Brasil celebra nesta terça-feira, 20, o Dia de São Sebastião (Foto: freepik)
O calendário de feriados religiosos no Brasil celebra nesta terça-feira, 20, o Dia de São Sebastião. A data, que é feriado em cidades de quase todos os Estados do País, também é marcada por aniversários de emancipação política. No Acre, conforme Lei nº 3.137/2016, o feriado é estadual em razão do Dia do Católico; municípios acreanos também celebram São Sebastião.
Tradicionalmente associado à proteção contra epidemias, guerras e fome, o santo é padroeiro local ou figura central da tradição religiosa de diversos municípios. Segundo o Vaticano, São Sebastião foi um oficial do exército romano, natural de Milão, que viveu no século III. Condenado pelo imperador Diocleciano por professar o cristianismo, ele sobreviveu inicialmente a uma execução por flechadas, continuou a ajudar cristãos presos e a converter militares e nobres, até ser novamente capturado e morto por espancamento.
O dia do santo católico não faz parte do calendário de feriados nacionais, e a adoção da data ocorre por legislação municipal.
Pernambuco
Águas Belas: Dia de São Sebastião
Aliança: Dia de São Sebastião
Belo Jardim: Dia de São Sebastião
Bom Conselho: Dia de São Sebastião
Bonito: Dia de São Sebastião
Itaquitinga: Dia de São Sebastião
Jataúba: Dia de São Sebastião
Lagoa do Itaenga: Dia de São Sebastião
Lagoa dos Gatos: Dia de São Sebastião
Machados: Dia de São Sebastião
Moreno: Dia de São Sebastião
Orocó: aniversário de emancipação política
Ouricuri: Dia de São Sebastião
Riacho das Almas: Dia de São Sebastião
Sanharó: Dia de São Sebastião
Terra Nova: Dia de São Sebastião
Veja a lista completa das outras cidades cidades com feriado em 20 de janeiro:
Acre
Acrelândia
Bujari
Capixaba
Epitaciolândia
Feijó
Manoel Urbano
Marechal Thaumaturgo
Plácido de Castro
Porto Acre
Rio Branco
Rodrigo Alves
Amazonas
Apuí: Dia de São Sebastião
Coari: Dia de São Sebastião
Bahia
Água Fria: Dia de São Sebastião
America Dourada: Dia de São Sebastião
Belmonte: Dia de São Sebastião
Belo Campo: Dia de São Sebastião
Brumado: Dia de São Sebastião
Camacan: Dia de São Sebastião
Canavieiras: Dia de São Sebastião
Cocos: Dia de São Sebastião
Filadélfia: Dia de São Sebastião
Ibiassucê: Dia de São Sebastião
Ibotirama: Dia de São Sebastião
Itambé: Dia de São Sebastião
Jucurucu: Dia de São Sebastião
Jussara: Dia de São Sebastião
Paratinga: Dia de São Sebastião
Quijingue: Dia de São Sebastião
São Sebastião do Passé: Dia de São Sebastião
Seabra: Dia de São Sebastião
Una: Dia de São Sebastião
Wanderley: Dia de São Sebastião
Ceará
Acaraú: Dia de São Sebastião
Aracati : Dia de São Sebastião
Ipaumirim: Dia de São Sebastião
Itapipoca: Dia de São Sebastião
Maranguape: Dia de São Sebastião
Monsenhor Tabosa: Dia de São Sebastião
Mulungu: Dia de São Sebastião
Pedra Branca: Dia de São Sebastião
Espírito Santo
Afonso Cláudio: Dia de São Sebastião e aniversário de emancipação política
Domingos Martins: Dia da Penitência
Governador Lindenberg: Dia de São Sebastião
Itarana: Dia de São Sebastião
Jerônimo Monteiro: Dia de São Sebastião
Mucurici: Dia de São Sebastião
Muniz Freire: Dia de São Sebastião
Goiás
Aloândia: Dia de São Sebastião
Bom Jardim de Goiás: Dia de São Sebastião
Cachoeira Dourada: Dia de São Sebastião
Caiapônia: Dia de São Sebastião
Caldazinha: Dia de São Sebastião
Corumba de Goias: Dia de São Sebastião
Cristalina: Dia de São Sebastião
Cumari: Dia de São Sebastião
Divinópolis de Goiás: Dia de São Sebastião
Goiandira: Dia de São Sebastião
Goiatuba: Dia de São Sebastião
Itaberaí: Dia de São Sebastião
Itaguaru: Dia de São Sebastião
Itarumã: Dia de São Sebastião
Jaraguá: Dia de São Sebastião
Leopoldo de Bulhões: Dia de São Sebastião
Mairipotaba: Dia de São Sebastião
Nova Aurora: Dia de São Sebastião
Palmeiras de Goiás: Dia de São Sebastião
Rio Quente : Dia de São Sebastião
Rio Verde: Dia de São Sebastião
São João d’Aliança: Dia de São Sebastião
São Luiz do Norte: Dia de São Sebastião
Uruana: Dia de São Sebastião
Vicentinópolis: Dia de São Sebastião
Minas Gerais
Água Comprida: Dia de São Sebastião
Aguanil: Dia de São Sebastião
Águas Vermelhas: Dia de São Sebastião
Alpinópolis: Dia de São Sebastião
Andradas: Dia de São Sebastião
Araçaí: Dia de São Sebastião
Araújos: Dia de São Sebastião
Areado: Dia de São Sebastião
Bela Vista de Minas: Dia de São Sebastião
Belo Vale: Dia de São Sebastião
Biquinhas: Dia de São Sebastião
Bom Repouso: Dia de São Sebastião
Brasília de Minas: Dia de São Sebastião
Brumadinho: Dia de São Sebastião
Cabeceira Grande: Dia de São Sebastião
Cambuquira: Dia de São Sebastião
Canápolis: Dia de São Sebastião
Capitão Enéas: Dia de São Sebastião
Capitólio: Dia de São Sebastião
Carlos Chagas: Dia de São Sebastião
Carmo do Paranaíba: Dia de São Sebastião
Carvalhópolis: Dia de São Sebastião
Casa Grande: Dia de São Sebastião
Claraval: Dia de São Sebastião e aniversário de emancipação política
Coimbra: Dia de São Sebastião
Comendador Gomes: Dia de São Sebastião
Conceição do Mato Dentro: Dia de São Sebastião
Conceição do Rio Verde: Dia de São Sebastião
Coração de Jesus: Dia de São Sebastião
Coronel Fabriciano: Dia de São Sebastião e aniversário da cidade
Cruzília: Dia de São Sebastião
Desterro de Entre Rios: Dia de São Sebastião
Dionísio: Dia de São Sebastião
Ervália: Dia de São Sebastião
Espera Feliz: Dia de São Sebastião
Espinosa: Dia de São Sebastião
Estrela do Indaiá: Dia de São Sebastião
Eugenópolis: Dia de São Sebastião
Felisburgo: Dia de São Sebastião
Florestal: Dia de São Sebastião
Grupiara: Dia de São Sebastião
Guimarânia: Dia de São Sebastião
Guiricema: Dia de São Sebastião
Ijaci: Dia de São Sebastião
Ingaí: Dia de São Sebastião
Inhapim: Dia de São Sebastião
Inhaúma: Dia de São Sebastião
Itapeva: Dia de São Sebastião
Itatiaiuçu: Dia de São Sebastião
Jesuânia: Dia de São Sebastião
Joanésia: Dia de São Sebastião
Juatuba: Dia de São Sebastião
Juruaia: Dia de São Sebastião
Ladainha: Dia de São Sebastião
Leandro Ferreira: Dia de São Sebastião
Leopoldina: Dia de São Sebastião
Machacalis : Dia de São Sebastião
Mário Campos: Dia de São Sebastião
Nova Serrana: Dia de São Sebastião
Papagaios: Dia de São Sebastião e aniversário de emancipação política
Passa Quatro: Dia de São Sebastião
Passa Tempo: Dia de São Sebastião
Pedralva: Dia de São Sebastião
Periquito: Dia de São Sebastião
Pirapora: Dia de São Sebastião
Pirauba: Dia de São Sebastião
Ponte Nova: Dia de São Sebastião
Presidente Juscelino : Dia de São Sebastião
Raul Soares: Dia de São Sebastião
Recreio : Dia de São Sebastião
Rochedo de Minas: Dia de São Sebastião
Rodeiro: Dia de São Sebastião
Sabinópolis: Dia de São Sebastião
São Geraldo: Dia de São Sebastião
São Gotardo: Dia de São Sebastião
São Romão: Dia de São Sebastião
São Sebastião da Bela Vista: Dia de São Sebastião
São Sebastião da Vargem Alegre: Dia de São Sebastião
São Sebastião do Maranhão: Dia de São Sebastião
São Sebastião do Paraíso: Dia de São Sebastião
Serra do Salitre: Dia de São Sebastião
Taiobeiras: Dia de São Sebastião
Tarumirim: Dia de São Sebastião
Mato Grosso
Alto Garças: Dia de São Sebastião
Araputanga: morte do Monsenhor Celso Duca
Arenápolis: Dia de São Sebastião
Dom Aquino: Dia de São Sebastião
Itiquira: Dia de Nossa senhora do Carmo e São Sebastião
Nobres: Dia de São Sebastião
Pará
Altamira: Dia de São Sebastião
Breu Branco: Dia de São Sebastião
Breves: Dia de São Sebastião
Igarapé-Açu: Dia de São Sebastião
Juruti: Dia de São Sebastião
Parauapebas: Dia de São Sebastião
Prainha: Dia de São Sebastião
São Sebastião da Boa Vista: Dia de São Sebastião
Soure: aniversário de emancipação política
Terra Santa: Dia de São Sebastião
Tracuateua: Dia de São Sebastião
Vigia: Dia de São Sebastião
Paraíba
Araçagi: Dia de São Sebastião
Araruna: Dia de São Sebastião
Bayeux: Dia de São Sebastião
Caaporã: Dia de São Sebastião
Lagoa de Dentro: Dia de São Sebastião
Picuí: Dia de São Sebastião
Pirpirituba: Dia de São Sebastião
São Bento: Dia de São Sebastião
São José de Piranhas: Dia de São Sebastião
Taperoá: Dia de São Sebastião
Paraná
Altônia: Dia de São Sebastião
Andirá: Dia de São Sebastião
Astorga: Dia de São Sebastião
Catanduvas: Dia de São Sebastião
Curiúva: Dia de São Sebastião
Faxinal: Dia de São Sebastião
Fernandes Pinheiro: Dia de São Sebastião
Honório Serpa: Dia de São Sebastião
Jacarezinho: Dia de São Sebastião
Joaquim Távora: Dia de São Sebastião
Mandaguaçu: Dia de São Sebastião
Munhoz de Melo: Dia de São Sebastião
Ortigueira: Dia de São Sebastião
Quatro Barras: Dia de São Sebastião
São Sebastião da Amoreira: Dia de São Sebastião
Sengés: Dia de São Sebastião
Tapira: Dia de São Sebastião
Wenceslau Braz: Dia de São Sebastião
Paranavaí: Dia de São Sebastião
Rio de Janeiro
Aperibé: Dia de São Sebastião
Araruama: Dia de São Sebastião
Barra Mansa: Dia de São Sebastião
Porciúncula: Dia de São Sebastião
Rio de Janeiro: Dia de São Sebastião
São Sebastião do Alto: Dia de São Sebastião
Três Rios: Dia de São Sebastião
Varre-sai : Dia de São Sebastião
Rio Grande do Norte
Caraúbas: Dia de São Sebastião
Florânia: Dia de São Sebastião
Governador Dix-sept Rosado: Dia de São Sebastião
Guamaré: Dia de São Sebastião
Jucurutu: Dia de São Sebastião
Nova Cruz: Dia de São Sebastião
Parelhas: Dia de São Sebastião
Pedro Velho: Dia de São Sebastião
Rondônia
Costa Marques: Dia de São Sebastião
Roraima
Boa Vista: Dia de São Sebastião
Bonfim: Dia de São Sebastião
Caracaraí: Dia de São Sebastião
Rio Grande do Sul
Alegria: Dia de São Sebastião
Bagé: Dia de São Sebastião
Campo Novo: Dia de São Sebastião
Campos Borges: Dia de São Sebastião
Erebango: Dia de São Sebastião
Jaquirana: Dia de São Sebastião
Liberato Salzano: Dia de São Sebastião
Maximiliano de Almeida: Dia de São Sebastião
São Sebastião do Caí: Dia de São Sebastião
Venâncio Aires: Dia de São Sebastião
Santa Catarina
Abelardo Luz: Dia de São Sebastião
Anitápolis: Dia de São Sebastião
Balneário Gaivota: Dia de São Sebastião
Bom Jardim da Serra: Dia de São Sebastião
Catanduvas: Dia de São Sebastião
Erval Velho: Dia de São Sebastião
José Boiteux: Dia de São Sebastião
Lauro Muller: Dia do Município
Papanduva: Dia de São Sebastião
Praia Grande: Dia de São Sebastião
Sombrio: Dia de São Sebastião
Tijucas: Dia de São Sebastião
Sergipe
Poço Verde: Dia de São Sebastião
São Paulo
Andradina: Dia de São Sebastião
Avaí: Dia de São Sebastião
Bady Bassitt: Dia de São Sebastião
Boa Esperança do Sul: Dia de São Sebastião
Borborema: Dia de São Sebastião
Braúna: aniversário de emancipação política
Cajamar: Dia de São Sebastião
Cajuru: Dia de São Sebastião
Cardoso: Dia de São Sebastião
Catiguá: Dia de São Sebastião
Cruzália: Dia de São Sebastião
Descalvado: Dia de São Sebastião
Fernando Prestes: Dia de São Sebastião
Floreal: Dia de São Sebastião
Guaíra: Dia de São Sebastião
Guapiaçu: Dia de São Sebastião
Guará: Dia de São Sebastião
Ibirá: Dia de São Sebastião
Itaju: Dia de São Sebastião
Itupeva: Dia de São Sebastião
Jeriquara: Dia de São Sebastião
Lavrinhas: Dia de São Sebastião
Louveira: Dia de São Sebastião
Mococa: Dia de São Sebastião
Monteiro Lobato: Dia de São Sebastião
Palmital: Dia de São Sebastião
Pederneiras: Dia de São Sebastião
Pedra Bela: Dia de São Sebastião
Piraju: Dia de São Sebastião
Pirajuí: Dia de São Sebastião
Pitangueiras: Dia de São Sebastião
Porto Ferreira: Dia de São Sebastião
Presidente Prudente: Dia de São Sebastião
Ribeirão Preto: Dia de São Sebastião
Rio Grande da Serra: Dia de São Sebastião
Santa Cruz do Rio Pardo: Dia da Cidade
São Sebastião: Dia de São Sebastião
São Sebastião da Grama: Dia de São Sebastião e aniversário da cidade
Sebastianópolis do Sul: Dia de São Sebastião
Sud Mennucci: Dia de São Sebastião
Suzano: Dia de São Sebastião
Taquaritinga: Dia de São Sebastião
Ubirajara: Dia de São Sebastião
Valentim Gentil: Dia de São Sebastião
Valinhos: Dia de São Sebastião