Em 2025, Compesa retirou 1.500 ligações clandestinas em Pernambuco

As ações da Compesa foram feitas em 20 municípios de Pernambuco ao longo do ano

Compesa retira 1.500 ligações clandestinas de água em 2025 (Foto: Compesa/Divulgação)

Ao longo de 2025, mais de 1.500 ligações clandestinas de abastecimento água foram retiradas em 2025 pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). Foram recuperados cerca de 780 milhões de litros de água por mês, volume suficiente para abastecer, diariamente, aproximadamente 26 mil caixas d’água de mil litros.

No interior do estado, algumas operações resultaram em aumento da vazão e regularização do fornecimento. No Sistema Adutor do Pajeú, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, a retirada de tubulações irregulares e o corte de ligações clandestinas elevaram a vazão de 139 para 161 litros por segundo, garantindo o abastecimento de cerca de 12 mil pessoas.

Já na adutora de inversão de Jucazinho, a primeira fase da operação possibilitou a recuperação de mais de 20 litros por segundo e a triplicação da produção de água para o município de Riacho das Almas, no Agreste Central. A medida beneficiou a população local, que enfrentava dificuldades no abastecimento devido ao nível crítico da barragem de Jucazinho.

Durante as fiscalizações, foram identificadas ligações clandestinas destinadas ao abastecimento irregular de carros-pipa, além de desvios para chácaras, sítios e fazendas. Para o presidente da Compesa, Douglas Nóbrega, o enfrentamento a essas práticas é necessário para garantir a distribuição adequada do recurso.

“Cada ligação clandestina removida representa mais água chegando a quem está regularizado. Essas operações são fundamentais para recuperar a capacidade dos sistemas, assegurar justiça no acesso à água e permitir que os investimentos da Compesa se traduzam em melhoria real na vida das pessoas. Por isso, planejamos, para este ano, reforços em equipe e inteligência”, afirmou.

As operações ocorreram em mais de 20 municípios do estado e foram conduzidas de forma integrada com a Secretaria de Defesa Social (SDS), com apoio das polícias Militar e Civil. Segundo a companhia, as fiscalizações contribuíram para ampliar a oferta de água e melhorar o abastecimento em áreas afetadas por perdas provocadas por ligações irregulares.

Além das ações em adutoras no interior, a companhia informou que tem intensificado a fiscalização na Região Metropolitana do Recife, com foco em estabelecimentos comerciais, como lava-jatos. A Compesa ressalta que o furto de água é crime e afirma que as ações de combate às irregularidades seguirão de forma permanente, com apoio dos órgãos de segurança e da população, para preservar o abastecimento nos municípios atendidos.

Para este ano, a Compesa informou que pretende dobrar o número de equipes de fiscalização e ampliar os investimentos em ações de inteligência.

