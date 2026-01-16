Marco da arte sacra barroca no Recife, igreja de 236 anos é reaberta após obras

A reabertura da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento de Santo Antônio, na área central do Recife, aconteceu nesta sexta (16) após o templo passar por obras orçadas em R$ 3,4 milhões

Igreja foi reaberta após restauração de obras sacras, no Reife (Crisly Viana/DP)

Inaugurada em 1790, a Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento de Santo Antônio, marco da arte sacra barroca no Centro do Recife, foi reaberta para devotos e turistas, nesta sexta (16).

O templo passou um ano e três meses fechado para obras, orçadas em R$ 3,4 milhões e realizadas com verbas do Novo PAC Obras.

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), todas obras, iniciadas em setembro de 2024, contemplaram a recuperação estética, histórica e simbólica do conjunto artístico da igreja, respeitando suas características originais.



A cerimônia de entrega da Igreja de Santo Antônio, situada próxima à Praça da Independência (Praça do Diario), contou com a presença do presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass, e da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, além de autoridades estaduais e representantes da área cultural e religiosas.

“Não estamos devolvendo apenas um espaço da fé, pois estamos falando de um lugar que conta a história de Pernambuco. A gente está falando de um lugar de memória. É muito importante e fundamental preservar a memória para que possamos construir um futuro, pois um país sem memória é um país sem futuro, ressaltou Leandro Grass.

Os restauros tiveram como foco os elementos artísticos integrados da nave, sacristia e consistório. Entre os serviços realizados destacam-se a recuperação dos principais elementos artísticos e arquitetônicos da igreja, incluindo forro, retábulos, ornamentos da capela-mor e peças históricas como a pia batismal, o arcaz da sacristia e imagens sacras.

Além disso, foram feitas limpeza das superfícies artísticas; prospecções e análises físico-químicas; reintegrações pictóricas e de douramento; e repintura dos elementos ornamentais, comprovadamente brancos em sua configuração original.

“É uma alegria entregar, como a primeira obra de 2026, uma igreja que é símbolo de afetos, de memória e de história aqui no coração do Recife. A Igreja Matriz de Santo Antônio é uma das obras arquitetônicas que trazem toda a cultura pernambucana e a religiosidade do nosso povo e isso é apenas uma parte de um conjunto de intervenções promovidas pelo Estado, como no Mosteiro de São Bento, Liceu de Artes e Ofícios, na Fábrica Tacaruna, entre outros”, destacou a governadora Raquel Lyra.

História

Considerada um dos principais exemplares da arquitetura barroca em Pernambuco, a Igreja de Santo Antônio, construída no século XVIII, já havia passado por obra civil de restauro, entre os anos de 2016 e 2019, no âmbito do PAC das Cidades Históricas (PAC-CH).

Tombada em nível federal no ano 1938, a Igreja de Santo Antônio teve sua construção iniciada em 1753 e concluída em 1790.

Entre os elementos arquitetônicos do Barroco presentes no templo se destacam sua fachada em cantaria entalhada, duas torres e um rico conjunto artístico interno, formado por forros e painéis pintados, cantaria policromada e dourada, além de altares em estilo neoclássico.

“Toda obra de restauro sempre revela surpresas e durante as obras descobrimos uma pintura que diversas pessoas não conheciam. Então, além de outras localidades históricas, como o Mosteiro de São Bento e a Igreja de São Pedro, temos a Matriz de Santo Antônio no coração do Recife, que irá estimular o turismo no nosso estado”, destacou a presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Renata Borba.

Fortemente relacionada ao cristianismo católico, o barroco tem forte presença em igrejas e basílicas pelo mundo, inclusive no Brasil, sendo reconhecido por suas formas monumentais e decorações exuberantes que exaltam a religião.

Atividades religiosas

Com a reabertura da Igreja de Santo Antônio, as missas voltam a acontecer dentro do templo. A primeira celebração religiosa após as obras irá acontecer neste sábado (17), às 8h.

Durante os restauros, todas as atividades religiosas aconteceram na lateral do templo.

De acordo com o pároco da Igreja Matriz de Santo Antônio, Roberto Nogueira, as celebrações religiosas seguirão com os mesmos horários: De terça a sexta, às 17h30. Aos sábados, as missas acontecem às 8h, enquanto que aos domingo às celebrações acontecem às 9h.

"Poder receber a Igreja Matriz de Santo Antônio, toda restaurada após essa bela parceria entre o Iphan, o Governo do Estado e Arquidiocese, é fundamental para que a gente possa conservar o patrimônio histórico cultural da nossa Zona Metropolitana e em todo o Estado. Nós estamos entregando uma igreja, um templo, um espaço de vida, de fé, de encontro com Deus”, finalizou o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson.

