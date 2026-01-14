Após restauros, Igreja de Santo Antônio, no Centro do Recife, será entregue na sexta (16)

Fechada desde 2024 para as obras de restauros, a Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento de Santo Antônio é um dos principais exemplares da arquitetura barroca em Pernambuco

Igreja sera entregue na sexta (16), após as obras de restauração (Marina Torres/DP)

Considerada um dos principais exemplares da arquitetura barroca em Pernambuco, a Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento de Santo Antônio, localizada na área central do Recife, será entregue nesta sexta-feira (16) após passar pouco mais de um ano fechada por conta de obras de restauros.

Iniciadas em 2024, as obras garantiram, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a recuperação estética, histórica e simbólica do conjunto artístico da igreja, respeitando suas características originais. Ao todo, foram investidos mais de R$ 3 milhões de recursos do Novo PAC Obras.

A cerimônia de entrega, que será aberta ao público, contará com a presença do presidente do Iphan, Leandro Grass, e da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, além de autoridades estaduais e representantes da área cultural.

Executada pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de Pernambuco (Fundarpe), as obras tiveram como foco na restauração dos elementos artísticos integrados da nave, sacristia e consistório.

Os serviços incluíram limpeza das superfícies artísticas; prospecções e análises físico-químicas; reintegrações pictóricas e de douramento; e repintura dos elementos ornamentais, comprovadamente brancos em sua configuração original.

Durante as obras, todas as atividades religiosas aconteceram na lateral do templo.

A Igreja de Santo Antônio já havia passado por obra civil de restauro, entre os anos de 2016 e 2019, no âmbito do PAC das Cidades Históricas (PAC-CH).

Tombada em nível federal no ano 1938, a Igreja de Santo Antônio teve sua construção iniciada em 1753 e concluída em 1790.

Entre os elementos arquitetônicos do Barroco presentes no templo se destacam sua fachada em cantaria entalhada, duas torres e um rico conjunto artístico interno, formado por forros e painéis pintados, cantaria policromada e dourada, além de altares em estilo neoclássico.

