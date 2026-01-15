Maior navio da Marinha brasileira atraca domingo (18) no Porto do Recife

Estão abertas as inscrições para a visitação pública e as vagas são limitadas

Navio multipropósito Atlântico (Divulgação/MB)

No próximo domingo (18), o Porto do Recife receber o Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico” – o maior da Marinha brasileira - e a Fragata “Defensora”. Ambos estarão abertos à visitação das 13h às 16h.



Ambos fazem parte da operação Aspirantex-2026 que envolve aproximadamente, 2.400 militares, incluindo 253 Aspirantes da Escola Naval, além de 130 alunos da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM) e Cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e da Academia da Força Aérea (AFA).

A Operação tem por objetivos incrementar o adestramento dos meios navais e aeronavais da esquadra, colocando em prática treinamentos de guerra, por meio de diversos exercícios, e contribuir para a familiarização dos futuros oficias da Marinha do Brasil com a vida no mar.



Ao longo de 20 dias, os Aspirantes terão a oportunidade de aplicar, no mar, os conhecimentos adquiridos em sala de aula, vivenciando a rotina a bordo e identificando, na prática, suas aptidões profissionais.



O navio Atlântico tem origem britânica, tendo sido construído para a Marinha Real Britânica, onde serviu por quase 20 anos – quando foi usado em missões humanitárias e de combate, como no Kosovo, Serra Leoa e Líbia - antes de ser adquirido pela Marinha do Brasil em 2018.

As vagas para a visitação pública são limitadas e o acesso só será permitido aos visitantes previamente inscritos. O formulário de inscrição encontra-se disponível no site do Porto de Recife. O acesso ao navio será feito pelo Terminal de Passageiros do Porto do Recife.