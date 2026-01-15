Ataques russos afetam setor energético da Ucrânia, que enfrenta inverno rigoroso

Odessa, Ucrânia (OLEKSANDR GIMANOV / AFP)

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deve declarar estado de emergência para o setor energético do país, principalmente em Kiev, que foi severamente impactado em sua infraestrutura por uma série de ataques aéreos russos em grande escala nos últimos dias.

Zelenskyy reiterou hoje que a situação era particularmente grave em Kiev, mas também em Odessa e na região de Dnipropetrovsk. “As consequências das ofensivas aéreas russas e a deterioração das condições meteorológicas são graves. O governo esta incumbido de supervisionar os esforços para apoiar a população, enquanto solicitamos assistência aos nossos parceiros ocidentais para obter o equipamento necessário e ajuda adicional. Também estão sendo feitos trabalhos para aumentar significativamente o volume de importações de eletricidade para a Ucrânia. Esperamos que acelerem a entrega das ajudas já acordadas com os Estados Unidos e a Europa”, disse Zelensky, ressaltando que a Rússia precisa compreender que o frio não a ajudará a vencer a guerra.

A Ucrânia enfrenta um inverno rigoroso, com temperaturas que registram de 15º a 17º graus negativos, podendo chegar aos 20º abaixo de zero durante as próximas horas, segundo a meteorologia local. Mais de 400 edifícios residenciais em Kiev ainda continuam sem aquecimento e na maior parte da capital o sistema de aquecimento funciona em níveis muito baixos e com falhas, onde o serviço foi parcialmente restabelecido.

Uma grande parte da cidade de Kiev ficou sem abastecimento de eletricidade e aquecimento durante quase três dias após o ataque russo que atingiu muitas infraestruturas dos sistemas de distribuição de gás e das redes de fornecimento de energia elétrica.

O presidente da Câmara de Kiev, Vitaly Klitschko, chegou a pedir que aqueles que pudessem abandonassem a cidade temporariamente.

Os bombardeios das forças russas destruíram, além disso, uma grande infraestrutura energética na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv.

Hoje, as forças de Moscou lançaram mais drones contra a Ucrânia, sendo que 61 foram abatidos, de acordo com as defesas aéreas ucranianas.

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (ENUCAH) apelou aos líderes mundiais que a Ucrânia precisa de 2,3 bilhões de dólares para apoio humanitário. A ENUCAH comunicou que a ajuda humanitária abrange 4,1 milhões de ucranianos e inclui a evacuação de residentes nas linhas da frente, assim como investimento em cuidados de saúde, alimentos, pessoas deslocadas e assistência financeira, entre outros objetivos.