Passagem de ônibus sobe 4,46% e Bilhete Único chega a R$ 4,47 no Grande Recife

Confirmação do aumento da passagem de ônibus no Grande Recife foi feita, nesta quinta (15), em reunião de conselho. Novos valores valem a partir de 1º de fevereiro

Votação do aumento das passagens de ônibus do Grande Recife será nesta quinta (15) (Foto: Arquivo/Paulo Maciel)

O Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM) confirmou, nesta quinta-feira (15), o aumento de 4,46% no valor da passagem dos ônibus do Grande Recife.

Com isso, as tarifas do Bilhete Único passam a custar R$ 4,47, a partir de 1º de fevereiro.

O aumento, segundo a proposta do governo, seguiu a inflação, tendo como base o Índice de Preço ao COnsumidor Amplo (IPCA), acumulado entre dezembro de 2024 e novembro de 2025.

A decisão foi anunciada após mais de seis horas de reunião, pela internet. O placar apontou aprovação por maioria dos 23 conselheiros presentes. Houve 15 votos a favor, 5 contrários e 3 abstenções.

Enquanto os conselheiros debatiam vários assuntos relativos ao transporte público, jovens se runiram no Centro do Recife para criticar o aumento, que vinha sendo cogitado desde o início da semana.

O novo valor ainda será "arredonado" pela Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe).

Outras tarfias

O Anel G vai custar R$ 3,03, o Setúbal Opcional passará para R$ 5,77 e Recife/Porto de Galinhas vai a R$ 15,42.

Último aumento

Em 2025, o valor do Bilhete Único, que unificou o Anel A e o Anel B, foi reajustado em 4,2% e subiu de R$ 4,10 e para R$ 4,30. A tarifa é a mais usada no Grande Recife.

Conselho

O CSTM, que decide sobre o reajuste das tarifas, é composto por integrantes do poder público, da sociedade civil, representantes de empresas de transporte e sindicatos. Normalmente, a proposta do governo estadual é acatada.



Outro cenário

Durante o encontro virtual, o governo apresnetou um cenário no qual a tarifa seria reajusta seguindo a previsão de incirporação de recursos previstos para renovaa frota.

Nesse caso, o aumento proposto seria de 14,82%. Assim a passagem do Bilhete Único subiria para R$ 4,91.

Melhorias

O promotor Leonardo Caribé, do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), também esteve presente na reunião e questionou se há previsão, nos estudos que foram feitos com o realinhamento de tarifas, de renovação da frota de ônibus Grande Recife Consórcio.

Em resposta, o diretor de planejamento do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), Jonathan Valença, afirmou que para incluir a renovação e adequação dos ônibus “o valor pesaria muito no bolso das pessoas”. Segundo ele, o valor seria R$ 4,90 e estão sendo feitos estudos para melhorar a frota.

Judicialização

Representante dos usuários no conselho, o advogado pedro Josephi afirmou que vai levar as decisões para o Judiciário. segundo ele, foram descumpridos prazos regimenttais previstos para a apresentação das propostas de reajuste pelo governo.

Ele também apresentou a proposta de "tarifa zero". "A deliberação do reajuste é ilegal e não prevê a renovação dos ônibus. Teremos mais de 350 coletivos circulando com mais de oito anos de uso", declarou.

Veja os valores com aumento

Bilhete Único (antigo Anel A): R$ 4,4753

ANEL G: R$ 3,0313

041 - SETÚBAL (OPCIONAL): R$ 5,7754

064 - PIEDADE (OPCIONAL): R$ 8,6628

072 - CANDEIAS (OPCIONAL): R$ 8,6628

160 - GAIBU / BARRA DE JANGADA - VIA PAIVA (OPCIONAL): R$ 8,6628

191 - RECIFE/PORTO DE GALINHAS (S/AR): R$ 15,4228

195 - RECIFE/PORTO DE GALINHAS (OPCIONAL): R$ 22,5227

214 - UR-02/IBURA (OPCIONAL): R$ 8,6628

224 - UR-11 / JORDÃO (OPCIONAL): R$ 8,6628

229 - MARCOS FREIRE (OPCIONAL): R$ 8,6628

342 - CURADOS (OPCIONAL): R$ 8,6628