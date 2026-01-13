Colônias de férias para pets registram aumento na procura em janeiro

Colônias de pets têm maior demanda em janeiro (Foto: Divulgação)

Com o período de férias escolares e o aumento das viagens em janeiro, cresce também a demanda por serviços de hospedagem para animais de estimação. A chamada colônia de férias para pets tem sido uma alternativa buscada por tutores que não têm com quem deixar seus cães durante o recesso.

Esses espaços oferecem hospedagem temporária associada a atividades recreativas e acompanhamento profissional. Em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, estabelecimentos do tipo passaram a registrar maior movimento neste período.

Um dos locais que atua nesse segmento é o Hotelzinho do Caninos Adestramento, situado no bairro de Penedo, em área rural do município. O espaço dispõe de área verde, canis individuais e áreas destinadas à convivência entre os animais. De acordo com a administração, os cães participam de atividades como socialização, recreação e natação em lago, sempre sob supervisão.

A alimentação é oferecida em horários programados e as atividades são monitoradas por câmeras internas. A equipe responsável acompanha a rotina dos animais durante todo o período de hospedagem.

Para utilizar o serviço, os pets precisam estar com a vacinação em dia e ter feito uso recente de carrapaticida via oral. No momento do check-in, também é realizada uma avaliação do animal, com o objetivo de garantir a segurança dos demais hóspedes.

Segundo o adestrador e psicólogo canino Nahum Anselmo, proprietário do estabelecimento, a proposta é manter o bem-estar dos animais durante a ausência dos tutores.