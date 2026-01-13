Gestores de hospitais de Pernambuco conhecem Hospital de Amor, em SP

Gestores de hospitais de Pernambuco para conhecem o Hospital de Amor (Foto: Divulgação)

Gestores de hospitais de Pernambuco participaram, nesta terça-feira (13), de uma visita técnica ao Hospital de Amor, em Barretos (SP), referência nacional no tratamento do câncer. A agenda contou com a presença do superintendente do Hospital de Câncer de Pernambuco, Sidney Neves, e da superintendente do Hospital de Câncer do Sertão do Araripe, Irmã Fátima Alencar.

Durante a visita, o grupo conheceu as Casas de Apoio, a Ala Infantil e setores administrativos da unidade, além de participar de reuniões técnicas nas áreas de Captação de Recursos e Engenharia. O prefeito de Toritama, Sérgio Colin, e o ex-prefeito Edilson Tavares também acompanharam a programação.

Segundo Sidney Neves, a experiência permite conhecer modelos de gestão e práticas adotadas pela instituição paulista. “Saio daqui com boas ideias que podem ser adaptadas à realidade do Hospital de Câncer de Pernambuco”, afirmou.

O Hospital de Amor realiza cerca de 170 mil atendimentos por mês em suas unidades espalhadas pelo país, com serviços gratuitos voltados ao tratamento oncológico. A instituição atende pacientes de mais de 2.500 municípios do Brasil e da América Latina.

Uma unidade do Hospital de Amor está em construção em Garanhuns, no Agreste pernambucano, com previsão de iniciar os atendimentos ainda este ano. A expectativa é de que a nova estrutura amplie o acesso ao tratamento no interior do estado e reduza a necessidade de deslocamento de pacientes para centros como Recife e Caruaru. A visita foi articulada pelo deputado federal Eduardo da Fonte (PP/UPB).

Irmã Fátima Alencar destacou a importância da troca de experiências. “Poder aprender com um hospital desse porte é, sem dúvida, um momento oportuno para qualquer gestor. Vamos levar todo esse aprendizado para o Sertão de Pernambuco e agradeço ao deputado Eduardo por todo o trabalho que tem feito pela saúde do nosso estado”, enfatizou a Irmã Fátima Alencar.

“Foi uma visita extraordinária, uma iniciativa do deputado Eduardo, um parceiro do nosso hospital. Saio daqui encantado, com boas ideias que, com certeza, iremos colocar em prática no Hospital de Câncer de Pernambuco”, destacou Dr. Sidney Neves.