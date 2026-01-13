Após denúncia de esgoto em Candeias, CPRH diz que manchas são "apenas algas"
Foi constatada a floração de algas em pontos da praia, o que estaria gerando odor e mudança na coloração da água
Publicado: 13/01/2026 às 16:52
Segundo a CPRH, as algas não são tóxicas (Foto: Reprodução de Vídeo/CPRH)
A Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) realizou, na manhã desta terça-feira (13), uma vistoria na praia de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, após receber denúncia de possível lançamento de esgoto sem tratamento. No entanto, segundo a agência, foi constatada a floração de algas em pontos da praia, o que estaria gerando o problema.
“É temporário, embora aconteça todo ano nas praias de Pernambuco, no verão, principalmente por conta das altas temperaturas”, afirma o diretor da CPRH, José de Anchieta.
Segundo Anchieta, apesar de essas algas não serem tóxicas, quando estão em decomposição, elas retiram oxigênio da água, podendo afetar a fauna marinha e comprometer a balneabilidade da praia.
“É importante que os banhistas evitem o banho de mar em áreas onde ocorre a concentração dessas algas. São publicados semanalmente, no portal da CPRH, boletins de balneabilidade das praias”, alerta.
Balneabilidade
Em boletim divulgado no dia 8 e com validade até a próxima quinta-feira (15), sete praias do litoral pernambucano estão impróprias para banho. São elas:
- Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros, em Itamaracá;
- Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos, nº 190 (Cond. Roberto Barbosa), em Paulista;
- Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce, em Olinda;
- Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos Correios, em Olinda;
- Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres, em Olinda;
- Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano), no Recife;
- Praia de Suape, em frente ao lote 6, no Cabo de Santo Agostinho.