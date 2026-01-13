Após denúncia de esgoto em Candeias, CPRH diz que manchas são "apenas algas"

Foi constatada a floração de algas em pontos da praia, o que estaria gerando odor e mudança na coloração da água

Segundo a CPRH, as algas não são tóxicas (Foto: Reprodução de Vídeo/CPRH)

A Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) realizou, na manhã desta terça-feira (13), uma vistoria na praia de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, após receber denúncia de possível lançamento de esgoto sem tratamento. No entanto, segundo a agência, foi constatada a floração de algas em pontos da praia, o que estaria gerando o problema.

“É temporário, embora aconteça todo ano nas praias de Pernambuco, no verão, principalmente por conta das altas temperaturas”, afirma o diretor da CPRH, José de Anchieta.

Segundo Anchieta, apesar de essas algas não serem tóxicas, quando estão em decomposição, elas retiram oxigênio da água, podendo afetar a fauna marinha e comprometer a balneabilidade da praia.

“É importante que os banhistas evitem o banho de mar em áreas onde ocorre a concentração dessas algas. São publicados semanalmente, no portal da CPRH, boletins de balneabilidade das praias”, alerta.

Balneabilidade

Em boletim divulgado no dia 8 e com validade até a próxima quinta-feira (15), sete praias do litoral pernambucano estão impróprias para banho. São elas: