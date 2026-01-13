Homem é preso após expulsar companheira de casa e ameaçá-la de agressão com facão

Caso aconteceu na cidade de Ribeirão, na Mata Sul, durante a amdrugada de segunda-feira (12)

Delegacia de Palmares, na Mata Sul (Foto: Portal Gov)

Um homem de 23 anos foi preso na madrugada de segunda-feira (12), no município de Ribeirão, na Mata Sul de Pernambuco, após ameaçar a companheira com um facão e resistir à abordagem da Polícia Militar. A ocorrência foi registrada por volta das 1h50 em uma casa na Rua Sesquicentenário, no Centro.

Segundo a PM, a equipe foi acionada pela vítima, que relatou ter sido expulsa de casa pelo companheiro e ameaçada de morte caso tentasse retornar ao imóvel. O suspeito, identificado como Gilmar Silva do Nascimento, teria afirmado que a atacaria com um facão.

Ao chegar ao endereço, os policiais tentaram contato com o homem, mas não obtiveram resposta. Com autorização da vítima, que é proprietária do imóvel, o efetivo entrou na residência. Durante a ação, o suspeito tentou avançar contra os policiais armado com um facão, recuou em seguida e ainda tentou pular da sacada da varanda, desistindo ao perceber que o local estava cercado.

Mesmo após receber voz de prisão, o homem resistiu e entrou em luta corporal com os policiais, sendo necessário o uso da força e de algemas para contê-lo. A vítima informou ainda que vinha sendo agredida e ameaçada desde a última sexta-feira.

Durante a revista no imóvel, os policiais apreenderam um facão e um simulacro de revólver, encontrados dentro da bolsa do suspeito. O casal foi encaminhado à Delegacia de Plantão para a adoção das medidas cabíveis.

Na unidade policial, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra Gilmar Silva, expedido pela Vara Única da Comarca de Aimorés, em Minas Gerais, pelo crime de furto. Ele foi apresentado à autoridade policial e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como ameaça no contexto de violência doméstica e familiar.

Alta em casos de feminicídio

Os casos de feminicídio aumentaram em 2025 em Pernambuco, segundos dados da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE). Ao menos 88 mulheres foram assassinadas em crimes classificados como feminicídio, o que representa um crescimento de 15,7% em relação a 2024, quando foram registrados 76 casos.

Nos anos anteriores, os números foram:

2020: 75 casos



2021: 87 casos



2022: 72 casos



2023: 83 casos

Apesar disso, houve uma queda de 21,7% no número de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no estado. Em 2205 foram 42.506 casos, o que representa 116 ocorrências por dia. Em 2024, ano que mais contabilizou registros em toda série histórica, o quantitativo foi de 54.222.

