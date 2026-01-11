Prefeitura do Recife lança colônia de férias gratuita com mais de 400 atividades em 20 locais da cidade

Brinca Recife acontece entre 12 de janeiro a 1º de fevereiro com programações para crianças de todas as idades

Programação do Brinca Recife acontece até o dia 1º de fevereiro (Foto: Edson Holanda/ PCR Imagem )

A Prefeitura do Recife lançou a segunda edição do Brinca Recife, uma colônia de férias gratuita para o período de férias escolares. Com mais de 200 atividades para crianças de todas as idades, a programação começa nesta segunda-feira (12) e segue até 1º de fevereiro.

Entre as atividades estão apresentações com Mari Bigio, Lulu Araújo, mágico Rodrigo Lima e Ilana Ventura. Além de brincadeiras, esportes, pipoca, algodão doce, banho de piscina, oficinas de agroecologia, slimes e artes, caminhadas ecológicas, oficinas temáticas, jogos educativos, visita a museus, exposições e vivências.

O Brinca Recife conta com mais de 400 atividades gratuitas em mais de 20 locais da cidade. Pais ou responsáveis podem conferir a programação completa no site https://conecta.recife.pe.gov.br/evento/4389 ou no aplicativo Conecta Recife. Para participar, é necessário fazer inscrição prévia.

Um dos destaques da programação acontece no Jardim Botânico, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife. No local, serão oferecidas atividades de manipulação de plantas medicinais, produção de mudas com vasos autoirrigáveis, troca de brinquedos, pintura de elementos naturais e a oficina “Chocolate: conhecendo o cacau”.

Na comunidade do Pilar, no Bairro do Recife, as crianças poderão participar de atividades lúdicas e esportivas, com oficina de artes marciais, de adereços carnavalescos, máscaras e alimentação saudável, tudo regado a pipoca e algodão doce.

Nos espaços como CRIAR da Caxangá e da Mustardinha, Bebebecas nos Compaz e Laboratórios de Formação da Primeira Infância serão oferecidas atividades para crianças de 0 a 6 anos como vivências de estímulos sensoriais para bebês e produção de brinquedos a partir de sucatas.

Já nos laboratórios dos Compaz Leda Alves (Pina) e Paulo Freire (Ibura), a lista de brincadeiras inclui caça ao tesouro, corrida de saco, oficina de boneco de trigo e balão, pintura em gesso, jogo da memória, Fit Dance infantil e oficina de slime.

Nas Escolas Municipais de Tempo Integral João Alfredo (Ilha do Leite), Diná de Oliveira (Iputinga) e Mangabeira, além de jogos e brincadeiras, serão ofertadas danças regionais (frevo, coco e xaxado) e afro, percussão e teatro.

Nas Unidades do Compaz de toda a cidade (Eduardo Campos, Ariano Suassuna, Dom Helder Câmara, Miguel Arraes, além de brincadeiras, também haverá atividades de educação financeira, sessões de cinema, piquenique literário, brinquedos infláveis, oficinas de musicalização, circo, Bobbie Good, adereços carnavalescos, torneio de jogos de tabuleiro, óculos de realidade virtual e banho de piscina.