O concurso 6920 foi realizado na noite de terça-feira (6), pela Caixa Econômica Federal

Aposta de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, leva prêmio de R$ 12,8 milhões na Quina (Divulgação)

Uma aposta registrada em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, foi a vencedora do concurso 6920 da Quina, realizado na noite de terça-feira (6). O ganhador acertou os cinco números sorteados e vai receber R$ 12.843.835,20.

Segundo à Caixa Econômica Federal, a aposta foi simples, com apenas uma cota e cinco dezenas escolhidas. Os números sorteados no concurso foram 04, 28, 34, 42 e 47.

O sorteio também premiou apostadores em outras faixas. Com quatro acertos, 77 apostas foram contempladas, cada uma com prêmio de R$ 8.553,65.

Já 6.177 apostas acertaram três números e receberão R$ 101,54 cada. Na faixa de dois acertos, 144.248 apostas ganharam R$ 4,34.

Para concorrer na Quina, o apostador deve escolher de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Também é possível optar pela modalidade Surpresinha, em que os números são definidos aleatoriamente pelo sistema da Caixa. São premiadas as apostas que acertarem de dois a cinco números, com percentuais do prêmio distribuídos conforme a quantidade de acertos.