Edifício 13 de Maio: demolição de "esqueleto" no Recife custará R$ 1,6 milhão e deve durar 8 meses

Serviço em edifício de 12 pavimentos na Rua da União deverá ser concluído em aproximadamente oito meses. Custos serão cobertos pela penhora do terreno por parte do município

Com 12 pavimentos, o prédio foi abandonado antes mesmo de ser concluído, na década de 1950, pela imobiliária União (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

O serviço de demolição do Edifício 13 de Maio, no Centro do Recife, custará R$ 1,6 milhão e terá duração de 8 meses.

As informações são da Prefeitura do Recife, divulgadas nesta terça (6), quando também teve início o processo de desmanche do imóvel, classificado como Risco Muito Alto (R4) pela Secretaria Executiva de Defesa Civil (Sedec).

Ainda conforme a gestão municipal, os custos da operação serão devolvidos ao município por meio da penhora do terreno. Com o início dos trabalhos, um perímetro de segurança já foi adotado pela Prefeitura, para proteger a população contra eventuais desprendimentos de material.

“Durante a execução dos serviços, esse perímetro poderá ser ampliado, sempre priorizando a segurança dos moradores e transeuntes”, destacou a prefeitura.

Defesa Civil

A Defesa Civil do Recife e a construtora responsável pela esclareceram, nesta terça (6), alguns pontos sobre o projeto de demolição. Segundo a gerente geral de Engenharia do órgão, Elaine Hawson, os moradores do entorno serão consultados neste primeiro momento.

“A Defesa Civil já monitora esse prédio há muitos anos. Ontem foi dada a ordem de serviço para demolição. A Defesa Civil já vem trabalhando, e a primeira ação é conversar com os moradores, todo mundo do entorno para explicar quais são as medidas que a gente vai tomar. Vai ser conversado com os moradores para esclarecer como vai ser o serviço”.

Segundo Bernardo Dornelas, diretor da construtora Nova Terra, empresa responsável pela demolição, os primeiros movimentos do serviço já foram iniciados. O processo, em si, será realizado em partes, de forma manual e mecanizada.

“A gente já iniciou os serviços preliminares. Por se tratar de uma obra de alto risco, tinha muita precaução na questão de segurança. Estamos no processo de reavaliação dos projetos de escoramento. Já contratamos um engenheiro calculista para fazer análise do projeto de escoramento. Do topo ao quarto pavimento, a demolição será feita de forma manual e, no restante, utilizaremos maquinário. Como há muitas residências no entorno, é praticamente impossível fazer uma demolição com explosivos ou um tombamento da estrutura”, explicou.

Sobre o Edifício 13 de Maio

O prédio, abandonado há 65 anos, tem 12 pavimentos, e é localizado na rua da União, nº 515, no bairro da Boa Vista, Centro da cidade. O prédio foi abandonado antes mesmo de ser concluído, na década de 1950.

O imóvel foi levantado pela antiga Imobiliária União e, hoje, é cercado de diversos tipos de imóveis, além do Ginásio Pernambucano, do Parque 13 de Maio e de edificações da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Com o passar dos anos, a estrutura precária começou a apresentar preocupações e riscos de desabamento para os moradores do entorno.

A Prefeitura alega que a edificação está sendo monitorada pela Defesa Civil e, ao longo dos anos, os riscos foram agravados pela falta de manutenção e intervenções necessárias.

A gestão ainda destacou, em divulgação nesta terça (6), que, durante este tempo, não foi possível encontrar os proprietários ou herdeiros do imóvel.

“Diante do agravamento do risco estrutural e da iminência de danos às edificações vizinhas, tornou-se necessária a demolição do imóvel, como medida de proteção à coletividade”, afirmou.

