Pernambuco tem mais de 1.000 vagas em concursos e seleções com salários de até R$ 30 mil
Entre as áreas dos certames ofertados estão Educação, Saúde, Assistência Social, Segurança Pública e setor administrativo
Publicado: 02/01/2026 às 13:35
Confira os principais editais de concursos públicos. (Leandro de Santana/Arquivo DP)
Mais de 1 mil vagas para concursos e seleções estão disponíveis em Pernambuco em janeiro de 2026, contemplando candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As vagas são distribuídas entre prefeituras, câmaras municipais e órgãos federais, com salários que variam de R$ 1.518 a mais de R$ 30 mil, a depender do cargo.
As oportunidades estão espalhadas pela Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste pernambucano, com inscrições abertas nos primeiros dias do ano e provas previstas entre fevereiro e março. Entre as áreas dos certames ofertados estão Educação, Saúde, Assistência Social, Segurança Pública e setor administrativo.
Confira as oportunidades de concursos e seleções com inscrições abertas em Pernambuco neste início de ano:
Prefeitura de Garanhuns
Cargo: Auxiliar de Desenvolvimento à Inclusão
Vagas: 300
Salário: R$ 1.518 (40h semanais)
Escolaridade: Ensino médio + curso de formação (mínimo 180h)
Inscrições: até 15 de janeiro de 2026
Seleção: análise de títulos e experiência
Banca: IGEDUC
Prefeitura de Caruaru
Cargos: Assistente Social e Psicólogo
Vagas: 50
Salário: R$ 2.100
Escolaridade: Superior
Inscrições: até 5 de janeiro de 2026
Provas: 8 de fevereiro de 2026
Banca: IBAM
Prefeitura de Caruaru
Cargos: Fiscal de Feira e Técnico em Segurança do Trabalho
Vagas: 24
Salário: até R$ 3.000
Escolaridade: Médio / Técnico
Inscrições: até 7 de janeiro de 2026
Prefeitura de Catende
Cargos: Diversos
Vagas: 204
Salários: de R$ 1.525,60 a R$ 4.367,62
Escolaridade: Fundamental ao Superior
Inscrições: até 5 de janeiro de 2026
Prova: 1º de março de 2026
Banca: Instituto IEP
Prefeitura de Iati
Cargo: Diversos
Vagas: 621
Salários: R$ 1.518 até R$ 4.867,67
Escolaridade: Fundamental ao superior
Inscrições: até 19 de janeiro de 2026
Prefeitura de Riacho das Almas
Cargos: Diversos
Vagas: 104
Salários: até R$ 3.650,82
Escolaridade: Fundamental, Médio e Superior
Inscrições: até 5 de janeiro de 2026
Banca: Instituto Igeduc
Prefeitura de Garanhuns
Cargo: Professores das áreas de Sistemas do Corpo Humano
Vagas: 2
Salário: até R$ 35,21 por hora/aula
Escolaridade: Superior
Inscrições: até 10 de janeiro de 2026
Câmara dos Deputados (Concurso Nacional)
Cargos: Analista e Técnico Legislativo
Vagas: 140
Salários: de R$ 21 mil a R$ 30.853,99
Escolaridade: Superior (qualquer área)
Inscrições: de 5 a 26 de janeiro de 2026
Provas: 8 de março de 2026