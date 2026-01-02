Pernambuco tem mais de 1.000 vagas em concursos e seleções com salários de até R$ 30 mil

Entre as áreas dos certames ofertados estão Educação, Saúde, Assistência Social, Segurança Pública e setor administrativo

Confira os principais editais de concursos públicos. (Leandro de Santana/Arquivo DP)

Mais de 1 mil vagas para concursos e seleções estão disponíveis em Pernambuco em janeiro de 2026, contemplando candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As vagas são distribuídas entre prefeituras, câmaras municipais e órgãos federais, com salários que variam de R$ 1.518 a mais de R$ 30 mil, a depender do cargo.

As oportunidades estão espalhadas pela Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste pernambucano, com inscrições abertas nos primeiros dias do ano e provas previstas entre fevereiro e março. Entre as áreas dos certames ofertados estão Educação, Saúde, Assistência Social, Segurança Pública e setor administrativo.

Confira as oportunidades de concursos e seleções com inscrições abertas em Pernambuco neste início de ano:

Prefeitura de Garanhuns

Cargo: Auxiliar de Desenvolvimento à Inclusão

Vagas: 300

Salário: R$ 1.518 (40h semanais)

Escolaridade: Ensino médio + curso de formação (mínimo 180h)

Inscrições: até 15 de janeiro de 2026

Seleção: análise de títulos e experiência

Banca: IGEDUC

Prefeitura de Caruaru

Cargos: Assistente Social e Psicólogo

Vagas: 50

Salário: R$ 2.100

Escolaridade: Superior

Inscrições: até 5 de janeiro de 2026

Provas: 8 de fevereiro de 2026

Banca: IBAM

Prefeitura de Caruaru

Cargos: Fiscal de Feira e Técnico em Segurança do Trabalho

Vagas: 24

Salário: até R$ 3.000

Escolaridade: Médio / Técnico

Inscrições: até 7 de janeiro de 2026

Prefeitura de Catende

Cargos: Diversos

Vagas: 204

Salários: de R$ 1.525,60 a R$ 4.367,62

Escolaridade: Fundamental ao Superior

Inscrições: até 5 de janeiro de 2026

Prova: 1º de março de 2026

Banca: Instituto IEP

Prefeitura de Iati

Cargo: Diversos

Vagas: 621

Salários: R$ 1.518 até R$ 4.867,67

Escolaridade: Fundamental ao superior

Inscrições: até 19 de janeiro de 2026

Prefeitura de Riacho das Almas

Cargos: Diversos

Vagas: 104

Salários: até R$ 3.650,82

Escolaridade: Fundamental, Médio e Superior

Inscrições: até 5 de janeiro de 2026

Banca: Instituto Igeduc

Prefeitura de Garanhuns

Cargo: Professores das áreas de Sistemas do Corpo Humano

Vagas: 2

Salário: até R$ 35,21 por hora/aula

Escolaridade: Superior

Inscrições: até 10 de janeiro de 2026

Câmara dos Deputados (Concurso Nacional)

Cargos: Analista e Técnico Legislativo

Vagas: 140

Salários: de R$ 21 mil a R$ 30.853,99

Escolaridade: Superior (qualquer área)

Inscrições: de 5 a 26 de janeiro de 2026

Provas: 8 de março de 2026

