Turista de Mato Grosso é vítima de agressões e sequestro relâmpago no Pina

Representante comercial de 31 anos foi mantido em cárcere por quatro horas sob agressões, após sair de festa no Pina. Prejuízo foi de R$ 1.600, pagos por PIX, e um celular

Viatura da Polícia Civil de Pernmabuco (Foto: Reprodução/Instagram)

Um turista de Mato Grosso, de 31 anos, foi roubado, agredido e sequestrado na saída de um bar no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife, na madrugada de segunda-feira (29).

A vítima foi mantida em cárcere por quatro horas por um grupo criminoso e abandonado em uma área de mata no município de Paulista, no Grande Recife, após ter dinheiro e celular roubados.

O homem, que atua como representante comercial, havia chegado ao Recife no domingo (28) para passar as festas de final de ano.



O caso teve início por volta das 5h da segunda, logo após o término dos shows da Virada Recife. Em entrevista à TV Guararapes, o homem disse que curtia a festa sozinho, após seus amigos irem embora, quando foi chamado por dois homens para irem para um outro bar. Foi aí, segundo seu relato, que uma mulher apareceu em um carro e o assalto foi anunciado.

“Mandaram eu agachar no banco de trás e já anunciaram o assalto. Falaram: 'Isso aqui é um assalto, você não vai para nenhum bar com a gente e agora você está sequestrado. Passa o celular, pega todo seu dinheiro, seu PIX'. Eles só falavam em PIX, queriam transações o tempo todo”, relembrou.

Agressões

“Eu desbloqueei meu telefone com a facial e eles ficaram usando. Quando não estavam conseguindo [fazer a transferência] eles batiam mais na cabeça, nas costas, bateram na minha lombar. Foi assim o tempo todo”, disse o representante à emissora.

O trio roubou, ao todo, R$ 1.600 e um celular. O homem foi deixado em uma área de mata em Paulista, onde caminhou até uma unidade de saúde.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que instaurou um inquérito policial para apurar a ocorrência. "As diligências foram imediatamente iniciadas e seguem em andamento, sob a responsabilidade da Delegacia de Boa Viagem, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias do fato e identificar a autoria", diz o texto.