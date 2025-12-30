° / °
Passageiro é detido pela PF por depredar Aeroporto do Recife depois de perder voo

Homem derrubou parte da área de embarque antes de ser contido com spray de pimenta

Diario de Pernambuco

Publicado: 30/12/2025 às 22:11

Passageiro foi detido pela PF após confusão no aeroporto/Foto: Reprodução/Instagram

Um passageiro foi detido por agentes da Polícia Federal após causar tumulto no Aeroporto Internacional do Recife, localizado na Imbiribeira, Zona Sul da cidade. O homem teria se exaltado e depredado parte do terminal após perder o voo na noite desta terça-feira (30).

Vídeos registrados por viajantes e funcionários mostram o indivíduo derrubando estruturas na área de embarque. Em outra gravação, um policial aparece usando spray de pimenta para tentar contê-lo, enquanto outros agentes se aproximam para imobilizá-lo.

Por meio de nota, a Aena, responsável pela administração do aeroporto, afirmou que, “em razão de comportamento inapropriado, um passageiro precisou ser contido pela Polícia Federal na área de embarque”.

Confira a nota da Aena na íntegra:

A Aena informa que, em razão de comportamento inapropriado, um passageiro precisou ser contido pela Polícia Federal na área de embarque do Aeroporto Internacional do Recife, nesta terça-feira, 30/12. Mais informações devem ser obtidas com a Polícia Federal.

O Diario de Pernambuco procurou a PF, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

 

