Discussão de vizinhos devido a som alto termina com tiros e duas pessoas feridas em Afogados da Ingazeira

No bairro Padre Pedro Pereira, em Afogados da Ingazeira, um homem, de 42 anos, disparou várias vezes contra vizinhos que reclamaram do seu som alto

Homem atira contra vizinhos após discussão por som alto (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Um desentendimento entre vizinhos, em Afogados da Ingazeira, Sertão de Pernambuco, levou um homem, de 42 anos, a atirar e ferir uma mulher, de 39, e outro homem, também de 42. O caso aconteceu nesta sexta-feira (26).

A discussão teria começado porque um dos vizinhos, o que atirou, estaria com o som muito alto. O filho dos donos da casa ao lado, de 19 anos, foi tomar satisfação e iniciou-se uma briga.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem sai da sua residência e atira contra os vizinhos, que estavam na calçada. Eles correm e fecham o portão, que chega a ser chutado algumas vezes pelo agressor.

A nota da Polícia Civil de Pernambuco “informa que registrou no dia 26, as ocorrências de tentativa de homicídio, disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma, no bairro Padre Pedro Pereira”.

Conforme a Civil, “uma mulher (39) e um homem (42), foram feridos por disparos de arma de fogo pelo vizinho, um homem de 42 anos que fugiu após o crime. Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos.”

