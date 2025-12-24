Papai Noel dos Correios entrega cerca de 300 mil presentes em todo o Brasil

Ação dos Correios no IMIP, bairro da Boa Vista, no Recife (Foto: Paulo Nunes Costa/Correios )

A campanha Papai Noel dos Correios 2025 encerrou, nesta semana, com a adoção de 300 mil cartas de crianças de todo o Brasil. Destas, 250 mil foram adotadas pela sociedade e por instituições públicas e privadas. De acordo com os Correios, já na reta final da campanha, a Receita Federal do Brasil (RFB) reforçou a ação com a doação de 50 mil kits com itens infantis e brinquedos.



Os pedidos mais comuns foram bonecas, carrinhos, bicicletas e material escolar. A ação contemplou pedidos de estudantes da rede pública (até o 5º ano do ensino fundamental), além de instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Segundo os Correios, a campanha também alcançou cartas de crianças em situação de vulnerabilidade social com até 10 anos, além de pessoas com deficiência (PcD) de qualquer idade. Cerca de 6 mil cartas enviadas por jovens acolhidos em unidades vinculadas ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) também foram atendidas.

Em Pernambuco, a primeira ação foi realizada na Escola Municipal Rotary de Olinda, com a participação de cerca de 100 anos no dia 10 de dezembro. No dia seguinte, a Campanha também contemplou 40 crianças em tratamento no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP). A entrega dos presentes foi feita pelo Papai e Mamãe Noel. A ação foi acompanhada pelas mães e responsáveis, além das enfermeiras e profissionais de saúde do hospital. No estado, foram adotadas 8 mil cartas.

Rebeka, 14 anos, de Itapissuma (PE), pediu uma cadeira de rodas. “O pedido da cadeira foi porque essa minha que uso é antiga e está quebrada, o que dificulta um pouco em algumas atividades que faço”, relatou. Ela faz tratamento de hemodiálise no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), bairro da Boa Vista, no Recife.Em Jaboatão dos Guararapes (PE), Eduarda Beatriz, de 5 anos, pediu uma bicicleta para o Papai Noel. "Perdi a minha bicicleta na enchente de 2022, minha mamãe precisou comprar móveis para recomeçarmos a vida e não pôde comprar outra pra mim.", escreveu.

Segundo os Correios, este ano a campanha chegou a sua 36ª edição da campanha, mobilizando secretarias de educação, padrinhos corporativos, sociedade e empregados dos Correios para a adoção das cartas. Ao longo de mais de três décadas, quase 7 milhões de cartinhas foram atendidas.

