Hemope lança apelo urgente de doação de sangue e abre as unidades na véspera de Natal

O Hemocentro Recife e as unidades do interior do estado vão funcionar na quarta-feira (24) a fim de reforçar o estoque de sangue do Hemope

Fachada do Hemope (Divulgação)

A Fundação Hemope lança apelo urgente por doações de sangue de todos os tipos sanguíneos para o período das festas de fim de ano. A demanda nos hospitais aumenta neste período, enquanto as doações tendem a cair devido a viagens e compromissos familiares.

“Mais do que nunca, precisamos da ajuda e da solidariedade do nosso doador para repor o estoque de sangue”, declarou a presidente do Hemope, Raquel Santana, reforçando que a situação é crítica e pode comprometer as demandas de fim de ano.

Para atender a essa necessidade, a unidade do hemocentro localizada no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, manterá seu funcionamento regular durante a semana do Natal. A exceção será na quinta-feira (25), quando o local estará fechado.

“Estamos recebendo um número insuficiente para manter a assistência hospitalar de forma segura e contínua. Por isso, fazemos um apelo sincero: se você pode doar sangue, venha ao Hemope. Antes de viajar ou celebrar, reserve um momento para exercer a solidariedade”, disse.

Para estabilizar os estoques, que se encontram em situação preocupante, e garantir que cirurgias eletivas e atendimentos hospitalares não sejam comprometidos, o Hemope convoca a população pernambucana a realizar esse gesto de solidariedade.

O Hemocentro Recife e as unidades do interior do estado (Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Arcoverde, Salgueiro, Serra Talhada e Ouricuri) vão funcionar na quarta-feira, 24 de dezembro.

O Hemope Recife funciona das 7h15 às 18h30 e está localizado na Rua Joaquim Nabuco, n.º 171, bairro das Graças.

Para dúvidas ou agendamentos: 0800-081-1535.

Critérios para doar

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos (neste último caso, desde que tenha começado a doar antes dos 60 anos no Hemope. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais);

Pesar mais de 50kg; estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas);

Estar alimentado;

Portar documento original, com foto, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade; Carteira Nacional de Habilitação; Cartão de Identidade de Profissional Liberal; e Carteira de Trabalho e Previdência Social).

