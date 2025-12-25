Mamãe Noel de Água Fria promove a alegria no Natal de 1 mil crianças do Recife

Há oito anos, a fisioterapeuta Ana Paula do Nascimento realiza o Natal Solidário, evento que promove distribuições de brinquedos, além de apresentações culturais, para crianças da Zona Norte do Recife

A ideia de Ana Paula de transformar sua residência na Casa do Natal Solidário surgiu durante o concurso natalino de 2017, promovido pela Prefeitura do Recife (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

Roupa vermelha, cabelos brancos e barba longa. Essas são características presentes no imaginário popular para idealizar a figura do Papai Noel, responsável por entregar os presentes de Natal. Porém, no bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife, quem assume a missão é a Mamãe Noel, que promove há oito anos a alegria de cerca de mil crianças com a distribuição de brinquedos.



Idealizado pela fisioterapeuta Ana Paula do Nascimento, o Natal Solidário é uma festividade, realizada em frente a sua residência, que promove uma verdadeira noite de Natal para crianças da localidade, disponibilizando brinquedos infláveis, guloseimas, apresentações culturais e infantis, além de realizar entrega de brinquedos, cestas básicas, roupas e calçados.

A ideia de transformar sua residência na Casa do Natal Solidário surgiu durante o concurso natalino de 2017, promovido pela Prefeitura do Recife, que premiava as ruas, casas e prédios residenciais mais bem decorados. Na época, Ana Paula aproveitou os enfeites na sua residência e promoveu a primeira festividade de natal na Rua Alto do Guilhermino, em Água Fria, beneficiando 150 crianças com brinquedos.

“Quando fiz o primeiro ano da Casa do Natal Solidário, lá em 2017, uma criança chamada Guilherme, que na época tinha seis anos, gritou para mim dizendo que não queria brinquedo e perguntou se eu teria comida para doar, pois ele e os seus seis irmãos estavam passando fome. Na época, o pai das crianças catava latinha e a mãe estava acamada”, relembra Ana Paula, também conhecida pelas crianças como Paula do Natal.

Após essa fala, que “deu um nó na garganta” de Ana Paula, ela prometeu à mãe que não acabaria com o Natal Solidário. Este ano, a festividade, que tem como tema “Natal, árvore dos sonhos”, acontecerá neste sábado (27), das 18h às 22h.

Realização do Natal Solidário

Toda a festividade é realizada por meio de doações, que auxiliam na compra dos presentes e na produção das comidas distribuídas no evento. Além disso, a ação voluntária da população da localidade em promover esse evento mostra a força do bairro de Água Fria, que abraça com carinho a ação.

“Dá um trabalho danado fazer esse Natal, mas é gratificante, pois conseguimos promover a alegria de muitas crianças que não têm o que comer, quem dirá um brinquedo. É óbvio que os pais irão preferir comprar comida. Por isso que eu, junto com todo pessoal que participa do Natal Solidário, se doam o máximo, pois só quem mora em comunidade sabe as dificuldades dela”, destacou Ana Paula.

E são os dotes de artesã da fisioterapeuta que são os responsáveis pela decoração da Casa da Mamãe Noel, que aproveita muitos materiais recicláveis, como árvores de Natal descartadas pelas pessoas da localidade, e transforma em uma nova decoração da sua casa. Além disso, segundo Ana Paula, outros itens como bola para enfeite e pisca-piscas são doados pela população.

Além de toda a decoração natalina, ainda tem um toque especial de algumas cartinhas deixadas por crianças da localidade, que já fazem seus desejos para a Mamãe Noel.

Doações

Segundo Ana Paula, as doações estavam lentas durante boa parte do ano, fazendo com que ela pensasse em desistir de realizar a festa deste ano. Porém, com a proximidade do Natal, o espírito solidário das pessoas, junto com uma maior divulgação da festividade, fez com que boa parte do Natal Solidário fosse garantido, restando apenas o pagamento da apresentação do Pastoril.

“A minha festa não ia acontecer esse ano, por conta da dificuldade de arrecadação de dinheiro. Só iríamos fazer a entrega dos brinquedos porque tem um pessoal que faz doação todo ano. Mas, graças a Deus, com muita divulgação, conseguimos nos organizar para realizar o Natal Solidário deste ano”, ressaltou Ana Paula.

O Natal Solidário ainda está aceitando doações até a sexta-feira (26), podendo ser feita de forma presencial na casa na Casa da Mamãe Noel, localizada na Rua Alto do Guilhermino, nº 80, no bairro de Água Fria, ou entrando em contato pelo (81) 9 8330-1394.

Para as pessoas que não conseguem levar sua contribuição de forma presencial, o número telefônico também serve para que possa ser feito o recolhimento dessas doações.

“Passo o dia todo, até sexta (26) buscando doações, sem reclamar. Eu tenho o maior prazer de ir buscar na casa dessas pessoas, pois são elas que fazem com que essa festa aconteça. O meu desejo é ver a festa de Natal acontecer de forma belíssima”, destacou.

Segundo Ana Paula, uma parte das doações recolhidas até agora serão distribuídas, nesta quinta (25) ou na sexta (26), na comunidade do Xambá, em Olinda. A outra parte será doada na festa do Natal Solidário.

Sonho de um projeto social

Além de promover o Natal Solidário, Ana Paula tem o sonho de construir, em cima de sua residência, um projeto social com oito salas, no qual serão disponibilizadas aulas de judô, ballet, pintura, capoeira e teatro, tendo como professores as próprias pessoas da comunidade.

“A ideia é oferecer cultura para essas crianças, evitando que elas entrem na criminalidade. Aqui próximo ao bairro (Água Fria) temos um Compaz, mas ele não atende todo mundo. Por isso, tenho esse sonho, pois têm adolescentes que estão entrando na vida do crime por falta de oportunidade”, finalizou.