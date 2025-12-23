Viagem de Natal: lombadas eletrônicas são desligadas em rodovias estaduais; confira

DER-PE informou, nesta terça (23), que lombadas eletrônicas serão desligadas a partir de quarta (24) em estradas com maior fluxo de veículos no Natal

Lombadas eletrônicas serão desligadas no Natal (DER-PE)

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE) informou, nesta terça (23), que vai desligar, a partir das 12h de quarta-feira (24), as lombadas eletrônicas nos pontos mais movimentados das rodovias que levam aos principais destinos do Estado, como o Litoral Norte e o Litoral Sul.

Os equipamentos de fiscalização eletrônica serão religados às 5h da próxima segunda-feira (29).

O mesmo esquema será adotado no feriadão de Ano Novo, quando os equipamentos serão desligados às 12h da quarta-feira (31) e religados às 5h do dia 5 de janeiro (segunda-feira).

A medida, segundo o DER-PE, pretende ampliar o fluxo de veículos e reduzir retenções nos horários de maior movimento.

“A iniciativa visa dar mais fluidez à circulação, minimizando transtornos com congestionamentos nos horários de pico nos trechos mais movimentados das rodovias, tanto na ida quanto na volta para casa”, disse a nota.

O DER-PE também vai intensificar as ações de fiscalização nas rodovias estaduais em parceria com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), Operação Lei Seca, Detran e prefeituras conveniadas.

A ideia é evitar irregularidades nas estradas, como ultrapassagens indevidas, entre outras, e orientar os motoristas.

Também serão feitas abordagens para verificação dos equipamentos de segurança obrigatórios, condições de conservação do veículo e outros itens essenciais, como CLRV e CNH do condutor.

Veja lista das lombadas

DERPE1348 - Jaboatão dos Guararapes/PE - rodovia br-232, km 10,700, curado - sentido Recife/PE;



DERPE1736 - Cabo de Santo Agostinho/PE - rodovia pe-060, km 00,270, sentido Ipojuca/PE;



DERPE1737 - Cabo de Santo Agostinho/PE - rodovia pe-060, km 02,150, sentido Ipojuca/PE;



DERPE1738 - Cabo de Santo Agostinho/PE - rodovia pe-060, km 02,200, sentido Recife/PE;



DERPE1739 - Cabo de Santo Agostinho/PE - rodovia pe-060, km 05,450, sentido Recife/PE;



DERPE1740 - Cabo de Santo Agostinho/PE - rodovia pe-060, km 08,700, sentido Ipojuca/PE;



DERPE1741 - Cabo de Santo Agostinho/PE - rodovia pe-060, km 08,740, sentido Recife/PE;



DERPE1742 - Ipojuca/PE - rodovia pe-060, km 13,700, 1 faixa sentido sirinhaém/pe e 1 faixa sentido Cabo de Santo Agostinho/PE;



DERPE1743 - Ipojuca/PE - rodovia pe-060, km 17+220, 1 faixa sentido sirinhaém/pe e 1 faixa sentido Cabo de Santo Agostinho/PE;



DERPE1744- Ipojuca/PE - rodovia pe-060, km 18,450, 1 faixa sentido sirinhaém/pe e 1 faixa sentido Cabo de Santo Agostinho/PE;



DERPE1745 - Sirinhaém/PE - rodovia pe-060, km 41,740, 1 faixa sentido recife/pe e 1 faixa sentido Rio Formoso/PE;



DERPE1746 - Sirinhaém/PE - rodovia pe-060, km 41+980, 1 faixa sentido recife/pe e 1 faixa sentido Rio Formoso/PE;



DERPE1747 - Rio Formoso/PE - rodovia pe-060, km 52,700, 1 faixa sentido barreiro/pe e 1 faixa sentido Recife/PE;



DERPE1750 - Rio Formoso/PE - rodovia pe-060, km 55,300, 1 faixa sentido barreiro/pe e 1 faixa sentido Recife/PE;



DERPE1752 - Barreiros/PE - rodovia pe-060, km 72,760, 1 faixa sentido recife/pe e 1 faixa sentido São José da Coroa Grande/PE;



DERPE1753 - São José da Coroa Grande/PE - rodovia pe-060, km 83,160, 1 faixa sentido Recife/PE e 1 faixa sentido Alagoas;



DERPE1754 - São José da Coroa Grande/PE - rodovia pe-060, km 84,200, 1 faixa sentido Recife/PE e 1 faixa sentido Alagoas.