Recife define pontos facultativos para festas de final de ano; confira os dias sem expediente

Prefeitura do Recife publicou decisão no Diário Oficial do município, nesta terça-feira (23)

Sede da Prefeitura do Recife. (Foto: Arquivo/DP)

A Prefeitura da Cidade do Recife publicou no Diário Oficial do município, nesta terça-feira (23), os dias de pontos facultativos relativos às festas de final de ano nas repartições públicas e entidades da administração direta e indireta.

Os servidores públicos ganharam, além dos feriados previamente definidos (dia 25 de dezembro e 1º de janeiro, em ambos os casos uma quinta-feira), mais quatro dias sem expediente.

São eles: as quartas-feiras 24 e 31 e as sexta-feiras 26 e 2 de janeiro. Com isso, esta semana e a próxima ficaram reduzidas a dois dias de trabalho.

Os serviços, cujo funcionamento sejam indispensáveis, continuam funcionando normalmente.