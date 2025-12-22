Veja como fica o calendário de feriados e pontos facultativos para o servidor do estado

Servidor do estado de Pernambuco terá três dias para celebrar o Natal e outros três para comemorar o Ano Novo

Palácio do Campo das Princesas, sede do governo de Pernambuco (Foto: Janaína Pepeu/Secom)

O Governo de Pernambuco divulgou os dias de feriados e dos pontos facultativos para as festas do final de 2025 e início de 2026. Os servidores do estado terão seis dias para curtir Natal e Ano Novo.

Os dias 25 de dezembro (Natal) e 1º de janeiro (Dia Mundial da Paz) são os feriados oficiais.

Os dias 24 (quarta-feira) e 26 (sexta) viraram pontos facultativos, o que significa dizer que a semana de expediente para o servidor do estado se encerra nesta terça-feira (23).

A situação se repete na semana seguinte. Dias 31 (quarta) e 2 de janeiro (sexta) viraram pontos facultativos com o decreto do executivo estadual. Dias com expediente apenas a segunda (29) e a terça (30).