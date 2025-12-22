22ª edição do 'Baile do Menino Deus' no Marco Zero do Recife começa nesta terça (23)

Espetáculo começa nesta terça-feira (23) (HANS MANTEUFFEL/Divulgação)

O “Baile do Menino Deus: Uma Brincadeira de Natal” começa nesta terça-feira (23), às 20h, no Marco Zero do Recife. Em sua 22ª edição, o espetáculo acontece também nos dias 24 e 25 de dezembro, no mesmo horário. A expectativa é de que evento receba uma plateia estimada em 70 mil pessoas.

O Baile do Menino Deus é Patrimônio Imaterial da capital pernambucana desde 2024. O evento gratuito, ao ar livre, conta com recursos de acessibilidade e tem apoio da Lei Rouanet.

Trazendo elementos que fazem um contraponto à influência estrangeira, como o clima frio nas celebrações natalinas, a encenação reforça a cultura regional e utiliza nas manifestações populares, na oralidade e na tradição os recursos que fortalecem a identidade própria em relação à renovação da vida.

O espetáculo tem em cena trenós, neve, renas e entram maracatus, frevo, caboclinho e reisado, ritmos que representam a brasilidade originada dos povos formadores: indígena, negro e ibérico.

O Baile narra a busca de dois Mateus pela casa onde nasce o menino para fazer uma festa sob consentimento de José e Maria. Esse caminho é atravessado por encontros com criaturas do imaginário popular, grupos de expressões artísticas e dilemas, sociais e coletivos, como falta de oportunidade, portas fechadas e metáforas sobre a vida em sociedade.

Atrações

Neste ano, o grupo de solistas do espetáculo conta com a cantora Joyce Alane, nome em ascensão da música brasileira finalista do Grammy Latino com o álbum “Casa Coração” e indicada ao Prêmio Multishow de artista revelação. “Joyce Alane tem se destacado no cenário musical pela beleza de sua voz e presença de palco marcante. Tê-la como convidada no Baile do Menino Deus, interpretando três músicas do repertório, muito abrilhanta o espetáculo”, observa o autor e diretor, Ronaldo Correia de Brito.

“Estou muito feliz de fazer parte dessa encenação. O Natal é uma data muito especial para a minha família, e muitos já foram assistir ao Baile nos anos anteriores. Esse ano vai ter um gosto especial me vendo participar”, acrescenta a cantora - a participação marca uma dupla estreia para a artista: a primeira vez no Baile e no palco do Marco Zero.

O Baile também terá a inclusão do popping, dança mundialmente popularizada pelo cantor Michael Jackson no clipe da música “Moonwalker”. O gênero se junta ao hip hop e a outras expressões constituintes da arte pernambucana, nordestina e brasileira - caboclinho, maracatus, frevo, reisado, pastoril. O espetáculo será conduzido pelo dançarino e pesquisador Anderson Dimas, expoente do gênero, fará parte do corpo de baile fixo da montagem. “É impressionante trazer esse cara para dentro do espetáculo”, afirma Ronaldo.

