'Baile do Menino Deus' altera trânsito no Centro do Recife

De acordo com a CTTU, agentes e orientadores estarão no local para dar maior fluidez ao trânsito

Baile do Menino Deus (Foto: HANS MANTEUFFEL/DIVULGAÇÃO)

Devido às apresentações do espetáculo 'Baile do Menino Deus', que acontecem nos dias 23, 24 e 25, no Marco Zero, o centro do Recife passará por alterações no trânsito.

De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU), durante os três dias de apresentações haverá bloqueios na Avenida Marquês de Olinda e na Avenida Alfredo Lisboa, das 18h até o encerramento do evento.



A autarquia informa que agentes e orientadores estarão no local para dar maior fluidez ao trânsito. A população também pode entrar em contato com a CTTU através do telefone gratuito: 0800.081.1078, que funciona 24 horas.