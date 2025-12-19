O Natal chegando (Foto: freepik)

Como passou rápido o ano. Piscamos e já estamos comemorando o Natal. O termo Natal remonta ao nascimento, a um novo ciclo. Uma festa cristã recheada de simbolismos, embalada por lindas canções e belas ações humanas.

É uma época maravilhosa, especialmente para mim, pois nasci no dia 21 de dezembro e, desde que me entendo por gente, sempre me deparei com a cidade linda, cheia de enfeites e com pessoas solidárias e felizes. Em minha mente infantil, pensava que tudo aquilo era um presente da cidade e das pessoas pelo meu aniversário — e como fico feliz nessa época.

Os anos se passaram e fui também presenteado com o nascimento de um filho, igualmente na época natalina.

Alguns conceitos cristãos foram cedendo ao apelo comercial do período, no sentido de corrermos para as lojas e supermercados e enchermos as sacolas de presentes e guloseimas. Mas uma coisa não foi modificada em nosso inconsciente: a ideia de nova vida, renascimento e novas oportunidades que o Natal nos traz e nos move — o sentimento de que tudo pode ser bom de novo.

Pessoas iniciam campanhas em busca de alimentar e vestir os mais carentes. Um grupo de pessoas conhecidas está estruturando uma horta comunitária, com o objetivo de trazer trabalho e sustento a algumas famílias necessitadas.

Quanta energia positiva nos move nesta época do ano. Esse sentimento de renascimento desperta ações que se tornam perenes, como a Ação da Cidadania, criada por Betinho, que vem defendendo um Brasil sem fome, pensando políticas públicas, gerando empregos e realizando projetos culturais que, mesmo depois de sua morte, ainda vivem.

Nada contra o Papai Noel, tendo em vista o significado de bondade e caridade de sua caracterização, mas precisamos ser perenes em nosso mergulho em uma nova vida. Ela não pode ser apenas um suspiro de uma noite de Natal para depois mergulharmos naquilo de que um dia sonhamos nos afastar.

Precisamos ser corajosos e fortes para lutar por uma nova vida — para nós e para o mundo —, para que o renascimento seja diário, criativo, revolucionário e verdadeiro, como foi na vida do inesquecível Betinho, irmão do Henfil.

Várias batalhas começam a ser vencidas a partir daquilo que decidimos pensar e ser.

No dia 21 de dezembro de 2022, o presidente da Ucrânia fez um discurso histórico no Parlamento norte-americano e disse a seguinte frase: “Derrotamos a Rússia na batalha pelas mentes do mundo”.

Que frase profunda e acertada. Ainda que a guerra não tenha se encerrado, ela demonstra que a busca pela paz efetiva tem o poder de encerrá-la.

Lembro-me da linda letra de Gilberto Gil e João Donato:

A paz invadiu o meu coração

De repente me encheu de paz

Como se o vento de um tufão

Arrancasse meus pés do chão

Onde eu já não me enterro mais

A paz fez um mar da revolução

Invadir meu destino, a paz

Como aquela grande explosão

Uma bomba sobre o Japão

Fez nascer o Japão da paz

Eu pensei em mim, eu pensei em ti

Eu chorei por nós

Que contradição, só

Sérgio Ricardo Araújo Rodrigues - Advogado e professor universitário