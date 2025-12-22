Prefeitura de Camaragibe abre vagas para novos estudantes na rede municipal nesta segunda (22)
As novas vagas são direcionadas para as modalidades de Creche, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal
Publicado: 22/12/2025 às 10:38
As inscrições para o ano letivo 2026 podem ser feitas até o dia 31 de dezembro (DIVULGAÇÃO/FRANCISCO BARBOSA/PMCg)
As matrículas para os novos estudantes da rede municipal de ensino de Camaragibe foram abertas nesta segunda-feira (22). As inscrições para o ano letivo de 2026 podem ser feitas até o dia 31 de dezembro pelo site da prefeitura.
As novas vagas são direcionadas para as modalidades de Creche, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Outras informações sobre o processo podem ser conferidas pelo telefone (81) 99697-3284.
Após fazer a inscrição no site, os interessados devem se dirigir à unidade de ensino que escolheu, entre os dias 5 e 14 de janeiro, levando os seguintes documentos:
Comprovante de inscrição e residência;
Certidão de nascimento;
Cartão de vacina atualizado (para menores de seis anos);
Histórico escolar ou declaração de transferência (a partir do segundo ano);
Cartão do SUS
Cartão do NIS,
RG
CPF (do responsável e do estudante) e
Laudo com CID (caso tenha).
Confira as vagas por turma para os novos alunos em 2026:
Educação Infantil (creche)
0 ano – 1° creche: até 10 bebês
1 ano – 2° creche: até 15 crianças
2 anos – 3° creche: até 20 crianças
3 anos – 4° creche: até 20 crianças
Educação Infantil (pré-escola)
4 anos – 5° pré escola: até 25 crianças
5 anos – 6° pré-escola: até 25 crianças
Ensino Fundamental (Anos Iniciais)
6 anos | 1° ano: até 25 Estudantes
2° ano: até 30 Estudantes
3° ano: até 30 Estudantes
4° ano: até 35 Estudantes
5° ano: até 35 Estudantes
Idade não obrigatória
Ensino Fundamental (Anos Finais)
6° ano: até 25 Estudantes
7° ano: até 30 Estudantes
8° ano: até 30 Estudantes
9° ano: até 35 Estudantes
Estudantes da Escola Municipal São José (continuidade) – Aldeia
Programa Educação Integrada – parceria com a educação estadual
EJA
Turma: (a partir de 15 anos, no início do semestre)
Módulo 1, 2, 3, 4: Anual