Com 60 mil vagas, rede estadual de ensino abre vagas a partir desta quarta (26); saiba mais

As inscrições deverão ser realizadas até o dia 26 de dezembro pelo site, para vagas nos ensinos fundamental, médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (Foto: Reprodução/Google Street View)

A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) iniciou, nesta quarta-feira (26), o processo de matrícula e cadastro escolar englobando todas as etapas internas e externas para o ano letivo de 2026.

O sistema está disponível desde as 7h e contará com a tela de geolocalização, que permitirá aos pais ou responsáveis selecionar a unidade escolar mais próxima da residência do estudante.

Conheça a rede

A Rede Estadual possui escolas distribuídas em todos os municípios de Pernambuco e atende cerca de 500 mil estudantes.

Este ano, serão ofertadas 174.675 vagas para estudantes novatos, das quais 114.392 já foram preenchidas por crianças e jovens oriundos das redes municipais em processo realizado ao longo do segundo semestre.

Portanto, nesta etapa estão sendo ofertadas 60.283 vagas, sendo 8.291 distribuídas no Recife, 11.874 nos demais municípios da Região Metropolitana e 40.118 no interior, contemplando Zona da Mata, Agreste e Sertão.

Do total de vagas disponíveis para 2026, 16.958 são para o ensino fundamental anos finais e 43.325 para o ensino médio. Está inclusa nestas vagas a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Neste conjunto de vagas para o próximo ano, estão sendo disponibilizadas 29.487 para as Escolas em Tempo Integral, sendo 8.932 nas unidades concentradas em Recife e Região Metropolitana e 20.555 no interior

As matrículas de cerca de 336 mil estudantes da Rede Estadual foram asseguradas automaticamente para o ano seguinte de sua trajetória escolar, por meio do Sistema de Informações da Educação de Pernambuco (Siepe).

É importante ressaltar que as Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) não integram este processo, pois o ingresso nessas unidades ocorre por meio de inscrição e processo seletivo.

Para apoiar os pais e responsáveis que não possuem acesso à internet, a SEE disponibilizará laboratórios de informática com acesso à rede em mais de 300 escolas. Para mais informações, ligue para a Central de Atendimento, pelo número 0800 286 0086, de segunda a sábado, das 7h às 19h.

Como fazer

Ao iniciar o processo de cadastro, faz-se indispensável que todas as informações sejam preenchidas pelos pais ou responsáveis, ou, no caso de estudantes maiores de 18 anos, pelo próprio aluno. Será necessário o fornecimento de dados, como nome completo, data de nascimento, endereço, escola de origem, nome do responsável e telefone para contato, além do número do CPF.

Ao término do preenchimento, será emitido um protocolo de confirmação, o qual deverá ser anotado ou impresso para apresentação no ato de efetivação da matrícula. Ademais, os estudantes que desejarem realizar alteração de cadastro para outra escola no Matrícula Rápida, poderão efetuar tal alteração ao longo do período de matrícula (até o dia 26 de dezembro), acessando o campo “Consulte sua Inscrição”. Vale ressaltar que a troca somente será processada mediante disponibilidade de vagas.

Efetivação

Entre os dias 05 e 16 de janeiro, ocorre a etapa de efetivação do cadastro, que deverá ser realizada presencialmente nas unidades escolares. Para a confirmação da matrícula dos estudantes, os pais ou responsáveis deverão apresentar os seguintes documentos: número de inscrição referente ao Cadastro 2026, cópia da certidão de nascimento, histórico escolar original ou declaração oficial da última instituição de ensino frequentada, CPF, comprovante de residência contendo o CEP, cópia da carteira de vacinação, comprovante de tipo sanguíneo e fator RH, além de uma foto recente no formato 3×4.

Em janeiro, as vagas não confirmadas retornarão ao sistema de cadastro (www.matricularapida.pe.gov.br) para uma segunda oportunidade de inscrição, disponível entre os dias 21 e 25.

