Marinha intensifica fiscalização no litoral de Pernambuco com a Operação Navegue Seguro

Ações de combate à embriaguez ao volante náutico e à superlotação serão o foco da Capitania dos Portos até março de 2026

A Operação Navegue Seguro acontecerá de dezembro de 2025 a março de 2026 (Marinha do Brasil)

Com a chegada da alta temporada e o aumento do fluxo de embarcações, a Marinha do Brasil deu início à Operação "Navegue Seguro" em Pernambuco. Entre dezembro de 2025 e março de 2026, a Capitania dos Portos (CPPE) intensificará a fiscalização em todo o litoral e rios do estado, com "foco rigoroso" no combate ao consumo de álcool por condutores e na verificação de itens obrigatórios de segurança.

Segundo a CPPE, as equipes atuarão com reforço em pontos estratégicos, como marinas, iates clubes e rampas públicas. Um dos principais alvos da operação será o uso de etilômetros (bafômetros) para coibir a condução de embarcações sob efeito de álcool, prática que figura entre as maiores causas de acidentes náuticos, conforme a Capitania.

Além dos testes de alcoolemia, os inspetores verificarão:

Habilitação dos condutores e documentação da embarcação;

Presença e estado de coletes salva-vidas, boias e extintores;

Combate à superlotação e condições de navegabilidade.

Apesar do caráter fiscalizatório, a Marinha destaca que a operação tem um forte pilar educativo. Sob o lema "A segurança da navegação começa com você", serão realizadas palestras e visitas técnicas a colônias de pescadores e comunidades marítimas para promover boas práticas e o planejamento adequado das rotas.

A autoridade marítima recomenda que proprietários de embarcações utilizem o aplicativo NAVSEG. A ferramenta permite registrar o plano de navegação — incluindo destino e número de pessoas a bordo —, facilitando buscas e salvamentos em casos de emergência.

Canais de Emergência

Para garantir a salvaguarda da vida humana no mar, a Capitania dos Portos mantém prontidão 24 horas. Em caso de incidentes ou denúncias de irregularidades em águas pernambucanas, a população deve utilizar:

Telefone de Emergência: 185

Rádio: Canal 16 (Escuta permanente)