Pernambuco registra mais duas mortes por dengue em 2025

Com dois novos óbitos por dengue confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), Pernambuco chega a nove mortes pela doença em 2025

Mosquito Aedes aegypti, causador da dengue (Foto: Fotos Públicas)

Duas novas mortes por dengue foram registradas em Pernambuco. Agora, o Estado contabiliza nove óbitos pela doença em 2025. As informações foram confirmadas Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), no Boletim Epidemiológico de Arboviroses N°50, divulgado nesta quarta (17).

As duas vítimas da dengue eram do Recife, segundo a pasta. O primeiro era um paciente de 57 anos, que morreu no último dia 11 de junho, e apresentava comorbidades como etilismo, diabetes e hipertensão. O outro caso é de uma paciente de 49 anos, cuja morte foi confirmada no dia 2 de outubro, e apresentava comorbidades como etilismo, diabetes e neoplasia na mama.

A menos de duas semanas para o fim do ano, o Estado está a três mortes de repetir o número de óbitos registrados por dengue durante o ano de 2024, quando 12 pessoas morreram em decorrência da enfermidade.

Alta de dengue no Recife

As duas mortes foram confirmadas em meio à constatação da alta de casos na capital Pernambucana. Recife já ultrapassou em 71% o número de casos de dengue confirmados em relação a 2024.

Boletim

Ainda conforme o Boletim da SES-PE, 12.119 casos de dengue foram contabilizados este ano. Deste do total, 277 casos foram considerados graves.

A Febre Chikungunya teve 1.092 casos confirmados este ano, segundo dados da SES-PE, com nenhuma morte pela doença confirmada.

Também transmitido pelo Aedes aegypti, o zika vírus teve 1.738 casos notificados em 2025, mas nenhum confirmado.

