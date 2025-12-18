"Valeu a pena", diz Eduardo Bolsonaro após ter mandato cassado

Eduardo Bolsonaro (Reprodução/Redes sociais)

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se manifestou após ter seu mandato cassado pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira (18). Eduardo iniciou o pronunciamento afirmando que o motivo da cassação não foi não por corrupção, mas por fazer 'exatamente' aquilo que os eleitores esperam dele.

"Deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês que não somente votaram em mim e me fizeram o deputado federal mais votado de toda a história do Brasil, mas que sempre me apoiaram de maneira corajosa aqui nas redes sociais. Ainda que existam pessoas que digam que eu estou nos Estados Unidos por opção, eu digo pra vocês, valeu a pena. E valeu muito a pena ter, pela primeira vez, conseguido levar consequências reais para esses ditadores", afirma.

Eduardo acrescenta que continuará "sendo a mesma pessoa". "Com apenas 40 anos de idade, ainda haverá muitos capítulos dessa linda história que a gente escreve juntos. Nós resistiremos e nós venceremos. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus", finaliza.

Por estar há quase 5 meses nos EUA, Eduardo contabilizou 59 faltas na Câmara até o momento da decisão. Isso fez com que ele ultrapassasse o limite de faltas previsto na Constituição Federal.

Além dele, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados também cassou o mandato de Alexandre Ramagem (PL-RJ), que já havia tido a perda de mandato determinada pelo STF. A Mesa considerou que, por estar fora do país, ele também ultrapassará o limite de faltas