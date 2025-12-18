Luciana Santos recebe título de Doutora Honoris Causa da Unicap

A ministra de Ciência e Tecnologia foi homenageada pelo seu compromisso com a ciência

Luciana Santos na Unicap (Alex Costa/Divulgação)

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, recebeu, nesta quinta-feira (18), o título de Doutora Honoris Causa da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) - a mais alta distinção concedida pela instituição. A sessão solene de outorga ocorreu no Auditório Pe. José de Anchieta (G1), no campus da universidade.

“Recebo este título com humildade, mas também com um forte senso de responsabilidade, porque ele vem de uma universidade que há 82 anos constrói conhecimento, forma consciências e mantém vivo o compromisso com a transformação social”, agradeceu a ministra Luciana Santos.

A cerimônia foi presidida pelo reitor da Unicap, Padre Pedro Rubens, reconhecendo a trajetória pública da ministra, "marcada pelo compromisso com o fortalecimento da ciência, da tecnologia, da inovação e da educação como pilares do desenvolvimento nacional".

“Luciana abraçou tanto o Poder Executivo como o Legislativo e é primeira mulher ministra do Estado nesta pasta tão estratégica, para nós e para o Brasil, sobretudo numa fase de reconstrução e união tão difícil como urgente”, enfatizou o reitor.

Durante a leitura do panegírico pela pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Unicap, Valdenice José Raimundo, a docente comparou a trajetória da ministra Luciana Santos com uma árvore imponente, símbolo de força e ancestralidade africana.

“Como Baobá, sua trajetória foi de raízes profundas, fincadas na democracia, na educação pública, na defesa da ciência e na convicção de que o Estado tem papel insubstituível na promoção do desenvolvimento. Seu tronco é a experiência política e institucional, forjada no diálogo, na gestão pública e nas instituições das diferenças. Sua copa se abre para o futuro, oferecendo sombra, abrigo e possibilidades.”

No ato, a ministra Luciana Santos destacou os avanços do MCTI nos últimos anos, com foco na redução das assimetrias regionais e de gênero “Como nordestina e como mulher, não poderia deixar de olhar para essas questões. Ciência de excelência precisa ser diversa, acessível e ter a cara do Brasil”, enfatizou.

O título de Doutor Honoris Causa é concedido a personalidades que se destacam por relevantes serviços prestados à sociedade e por contribuições significativas ao conhecimento, à cultura e às políticas públicas.