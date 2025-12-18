Ex-vereador de João Alfredo morre em confronto com a PM durante operação no interior

José Joacir, conhecido como "Oim", reagiu à operação policial e acabou sendo baleado. Ele morreu em um hospital de Vertentes

José Joacir Cristóvão da Silva morreu após entrar em confronto com policiais militares (Foto: Reprodução)

O ex-presidente da Câmara de Vereadores do município de João Alfredo, José Joacir Cristóvão da Silva, conhecido como “Oim”, de 47 anos, morreu após entrar em confronto com policiais militares durante uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (18), no município de Vertentes, no Agreste. A ação foi conduzida pelo Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI) e tinha como objetivo o cumprimento de mandados de prisão.

No momento da aproximação e do cerco ao suspeito, os militares teriam sido recebidos a tiros, o que deu início ao confronto. Diante da situação, houve revide por parte da equipe policial.

Após o fim do tiroteio, José Joacir foi socorrido e encaminhado ao hospital de Vertentes, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Com o suspeito, os policiais apreenderam uma pistola calibre .40 com numeração suprimida, um carregador, sete munições intactas do mesmo calibre, seis munições deflagradas e três aparelhos celulares do modelo iPhone. Em seguida, a equipe do BEPI se dirigiu à Delegacia de Polícia de Vertentes, onde a ocorrência foi registrada e apresentada para adoção das medidas cabíveis.

Por meio de uma publicação nas redes sociais, a Prefeitura de João Alfredo lamentou a morte do ex-vereador. Na nota, a gestão municipal expressou pesar pelo falecimento de José Joacir Cristóvão da Silva, que também já havia presidido a Câmara Municipal, e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.

Investigação por tráfico de drogas

Em 2024, José Joacir foi alvo de um mandado de prisão durante uma operação da Polícia Federal deflagrada no dia 19 de dezembro, voltada ao combate ao tráfico transnacional de drogas. Segundo a PF, ele era suspeito de chefiar uma organização criminosa com atuação em diversos estados do país.

A operação investigou 17 pessoas e resultou no cumprimento de 12 mandados de prisão temporária, além de sete prisões em flagrante e 16 mandados de busca e apreensão em nove cidades de seis estados, sendo eles Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina e Goiás.

A trajetória política dele teve início em 2016, quando foi eleito vereador pela primeira vez, então filiado ao PSB. Depois, foi reeleito pelo PSD e, em 2024, tentou uma nova reeleição pelo Podemos.