Mulheres em situação de violência poderão enviar alerta à rede de apoio com nova ferramenta do TJPE

Lançamento da ferramenta "Alerta Mulher", de auxílio a mulheres em situação de violência, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), aconteceu na manhã desta quinta (18), na Escola Judicial de Pernambuco (ESMAPE)

Nova funcionalidade cria rede de apoio para mulheres sob ameaça de violência (MARINA TORRES/DP)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) lançou uma ferramenta de auxílio a mulheres em situação de violência. O “Alerta Mulher” é uma nova função dentro do aplicativo TJPE+. Ela permite que mulheres possam acionar a rede de contatos de confiança, de forma rápida e segura, passando a receber a localização em tempo real da vítima e orientações claras para acionar a polícia ou prestar ajuda imediata.

A novidade foi lançada na manhã desta quinta (18), em evento realizado na Escola Judicial de Pernambuco (ESMAPE), na Ilha de Joana Bezerra, área central do Recife. A ferramenta otimiza o tempo de ação de proteção à mulher em situação de perigo, destacou a coordenadora da mulher do TJPE, a Desembargadora Daisy Andrade.

“A gente incluiu essa funcionalidade no TJPE+, como uma forma de que essa mulher (vítima de violência) tenha uma rede própria de proteção, formado por amiga, vizinha, parente. E que ela, naquele momento em que informa a violência, compartilhe na rede, imediatamente, aquele comunicado e em tempo real com a localização dela. A partir daí, essa rede pode auxiliá-la, ou chegando até lá, ou até mesmo entrando imediatamente em contato com a polícia e protejam aquela mulher, salvem aquela mulher”, explicou a Desembargadora Daisy Andrade.

A ferramenta é exclusiva para mulheres. Não é preciso haver uma medida protetiva em vigor.

“O próprio sistema poderá até identificar se ela já tem alguma medida protetiva. Mas, independentemente, dela ter, ela está naquela situação (de vulnerabilidade), já tendo nos informado esses contatos de emergência para poder ser auxiliada de imediato, até mesmo antes da polícia chegar, ou antes de um auxílio do próprio estado”, complementou a coordenadora.

Como utilizar?

Exclusivo para mulheres, o "Alerta Mulher" funciona de forma simples: após baixar o TJPE+, a mulher precisa de cadastrar no aplicativo, com nome, e dados como CPF e número de telefone.

Após esse passo, a usuária deve entrar na ferramenta “Alerta Mulher”, e cadastrar contatos de emergência, como amigas ou familiares. Os cadastrados não precisam ter o aplicativo instalado para receber os alertas, enviados diretamente pelo WhatsApp.

Em caso de perigo iminente, a usuária deve entrar na ferramenta e acionar o botão de emergência. Então, os contatos recebem imediatamente mensagens automáticas com a localização da vítima e instruções para ligar para o 190.

Tecnologia no combate à violência de gênero

O “Alerta Mulher” se junta ao “Medida Protetiva Eletrônica”, ferramenta lançada pelo TJPE em julho deste ano, para auxiliar o registro de medidas protetivas para mulheres em situação de violência. Outros projetos devem ser implementados pelo órgão, acrescentou a secretária de Tecnologia e da Informação do TJPE, Juliana Neiva.

“Este ano nós conseguimos incluir dois novos serviços que consideramos de extrema relevância para a sociedade, principalmente considerando esse momento atual tão complexo com o aumento da violência contra a mulher. Lançamos o ‘Medida Protetiva Eletrônica’ que está tanto no nosso site quanto no nosso aplicativo TJPE+ e agora é o projeto Alerta Mulher, para qualquer mulher”, lembrou a secretária.

“É muito relevante essa entrega para nós, e a gente tem uma expectativa de continuar entregando novos serviços. Não vamos parar por aqui. A gente vai fazer melhorias nos atuais serviços a essas mulheres vítimas de violência, assim como aos cidadãos como um todo”.