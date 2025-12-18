Cursos técnicos gratuitos: veja como estão distribuídas as quase 9 mil vagas da Secretaria de Educação
A Secretaria Estadual de Educação (SEE) abriu as inscrições para quase 9 mil vagas para cursos técnicos gratuitos nas ETE’s de 35 municípios do estado
Escola Técnica Estadual Governador Eduardo Campos em São Bento do Una. Foto: Ricardo Fernandes/DP/D.A Press ()
As inscrições para as 8.910 vagas dos cursos técnicos gratuitos da Secretaria Estadual de Educação (SEE) estão abertas desde a quarta-feira (17) e vão até o dia 29 de dezembro.
As vagas estão distribuídas em 37 cursos, abrangendo 35 municípios pernambucanos, que abrigam uma ou mais escolas técnicas estaduais, da Região Metropolitana do Recife, Agreste e Sertão.
O Diario preparou um guia mostrando a distribuição das quase 9 mil vagas por cursos e ETE’s de cada um dos municípios.
Poderão se candidatar os alunos que já concluíram o curso médio. O processo seletivo, que será feito em etapa única, terá prova objetiva de 20 questões de língua portuguesa e matemática.
Segundo a SEE, as provas serão aplicadas presencialmente, de 6 a 15 de janeiro de 2026. Para mais informações acesso o site da SEE.
Confira a distribuição das vagas por ETE’s e municípios:
BOM CONSELHO
ETE FRANCISCO DE MATOS SOBRINHO
ADMINISTRAÇÃO 90
BONITO
ETE CÉLIA DE SOUZA LEÃO ARRAES DE ALENCAR
ADMINISTRAÇÃO 45
BUÍQUE
ETE JORNALISTA CYL GALLINDO
ADMINISTRAÇÃO 45 6 3 15 18 3
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 45
ENFERMAGEM 90
CABO DE SANTO AGOSTINHO
ETE EPITÁCIO PESSOA
ADMINISTRAÇÃO 90
REDES DE COMPUTADORES 45
SEGURANÇA DO TRABALHO 45
ETE LUIZ ALVES LACERDA
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 90
LOGÍSTICA 135
CABROBÓ
ETE PROFESSORA MARIA AMÉLIA DE FREITAS ARAÚJO
AGRONEGÓCIO 45
LOGÍSTICA 45
CAMARAGIBE
ETE ALCIDES DO NASCIMENTO LINS
ADMINISTRAÇÃO 90
EVENTOS 45
LOGÍSTICA 90
SEGURANÇA DO TRABALHO 90
CARNAÍBA
ETE PROFESSOR PAULO FREIRE
ANÁLISES CLÍNICAS 45
ENFERMAGEM 90
CARPINA
ETE MARIA EDUARDA RAMOS DE BARROS
ADMINISTRAÇÃO 90
REDES DE COMPUTADORES 90
CARUARU
ETE MINISTRO FERNANDO LYRA
ADMINISTRAÇÃO 90
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 90
ETE NELSON BARBALHO
DESIGN GRÁFICO 45
PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO 45
RÁDIO, TV E INTERNET 45
ESCADA
ETE LUIZ DIAS LINS
LOGÍSTICA 45
REDES DE COMPUTADORES 45
FLORESTA
ETE DEPUTADO AFONSO FERRAZ
SEGURANÇA DO TRABALHO 90
GARANHUNS
ETE ARIANO VILAR SUASSUNA
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 90
ENFERMAGEM 45
LOGÍSTICA 90
GOIANA
ETE ADERICO ALVES DE VASCONCELOS
ADMINISTRAÇÃO 90
ELETROTÉCNICA 90
GRAVATÁ
ETE PROFESSOR JOSÉ LUIZ DE MENDONÇA
ADMINISTRAÇÃO 45
ETE PROFESSOR JOSÉ LUIZ DE MENDONÇA
REDES DE COMPUTADORES 45
IGARASSU
ETE JURANDIR BEZERRA LINS
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 90
GUIA DE TURISMO 45
PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 45
ITAÍBA
ETE MARIA FERREIRA MARTINS
ADMINISTRAÇÃO 45
JABOATÃO DOS GUARARAPES
ETE MAXIMIANO ACCIOLY CAMPOS
ADMINISTRAÇÃO 45
LOGÍSTICA 90
REDES DE COMPUTADORES 90
ETE ADVOGADO JOSÉ DAVID GIL RODRIGUES
ADMINISTRAÇÃO 90
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 90
ENFERMAGEM 45
LAJEDO
ETE ANTÔNIO DOURADO CAVALCANTI
DESIGN GRÁFICO 45
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 45
LIMOEIRO
ETE JOSÉ HUMBERTO DE MOURA CAVALCANTI
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 45
ETE JOSÉ HUMBERTO DE MOURA CAVALCANTI
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 45
ENFERMAGEM 90
OLINDA
ETE CHICO SCIENCE
ENFERMAGEM 90
FARMÁCIA 90
PALMARES
ETE DE PALMARES
ADMINISTRAÇÃO 90
AGRONEGÓCIO 90
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 45
SEGURANÇA DO TRABALHO 90
PAUDALHO
ETE SENADOR WILSON CAMPOS
ADMINISTRAÇÃO 45
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 45
ENFERMAGEM 90
PAULISTA
ETE JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
ADMINISTRAÇÃO 90
LOGÍSTICA 45
RECIFE
ETE PROFESSOR ALFREDO FREYRE
ARTES VISUAIS 45
TEATRO 45
ETE PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
EDIFICAÇÕES 90
LOGÍSTICA 90
MECÂNICA 90
MECATRÔNICA 90
QUÍMICA 90
SEGURANÇA DO TRABALHO 90
ETE ALMIRANTE SOARES DUTRA
ANÁLISE CLINICAS 45
ENFERMAGEM 45
FARMÁCIA 45
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 45
PRÓTESE DENTÁRIA 45
SAÚDE BUCAL 45
TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS45
ETE CÍCERO DIAS
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 90
GRÁFICO 90
ETE DOM BOSCO
MARKETING 45
PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO 45
PUBLICIDADE 45
ETE JOÃO BEZERRA
EVENTOS 45
GASTRONOMIA 45
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 45
ETE PROFESSOR LUCILO ÁVILA PESSOA
ADMINISTRAÇÃO 90
LOGÍSTICA 45
REDES DE COMPUTADORES 90
ETE MARIANO TEIXEIRA
FARMÁCIA 90
ENFERMAGEM 90
ETE MIGUEL BATISTA
DESIGN GRÁFICO 45
DESIGN DE INTERIORES 45
ETE PORTO DIGITAL
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 90
MULTIMÍDIA 90
ETE GINÁSIO PERNAMBUCANO
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 90
MULTIMIDIA 90
SALGUEIRO
ETE PROFESSOR URBANO GOMES DE SÁ
ADMINISTRAÇÃO 45
ENFERMAGEM 90
SEGURANÇA DO TRABALHO 45
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
ETE JOSÉ NIVALDO PEREIRA RAMOS
ADMINISTRAÇÃO 90
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 45
SÃO BENTO DO UMA
ETE GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 45
ENFERMAGEM 90
VIGILANCIA EM SAÚDE 45
ZOOTECNIA 45
SÃO JOSÉ DO BELMONTE
ETE PEDRO LEÃO LEAL
ADMINISTRAÇÃO 45
ENFERMAGEM 45
SÃO JOSÉ DO EGITO
ETE PROFESSORA CÉLIA SIQUEIRA
ADMINISTRAÇÃO 45
EDIFICAÇÕES 45
SÃO LOURENÇO DA MATA
ETE GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
ADMINISTRAÇÃO 45
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 45
SERRA TALHADA
ETE CLÓVIS NOGUEIRA ALVES
ADMINISTRAÇÃO 45
SEGURANÇA DO TRABALHO 45
ENFERMAGEM 45
SERTÂNIA
ETE ARLINDO FERREIRA DOS SANTOS
AGROPECUÁRIA 45
ENFERMAGEM 90
REDES DE COMPUTADORES 45
SURUBIM
ETE ANTONIO ARRUDA DE FARIAS
ADMINISTRAÇÃO 45
INFORMÁTICA 45
MARKETING 45
TIMBAÚBA
ETE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR
ADMINISTRAÇÃO 45
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 45
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
ETE JOSÉ JOAQUIM DA SILVA FILHO
ADMINISTRAÇÃO 90
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 45
LOGÍSTICA 90