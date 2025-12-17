Metrô do Recife quebra novamente um dia após anúncio de investimento federal de R$ 4 bilhões

Problema na rede elétrica ocorreu por volta das 17h10 e passageiros precisaram descer dos vagões entre uma estação e outra

Usuários do metrô deixam vagão após falha (Foto: Reprodução/Whatsapp)

O metrô do Recife voltou a apresentar falhas nesta quarta-feira (17), apenas um dia após o governo federal anunciar um investimento de R$ 4 bilhões no sistema metroferroviário da Região Metropolitana. Desta vez, a circulação na Linha Centro foi totalmente suspensa no fim da tarde, afetando milhares de passageiros no horário de pico.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) Recife, o problema ocorreu por volta das 17h10, após um curto-circuito no pantógrafo de um dos trens. O incidente provocou a desenergização da rede aérea no trecho entre as estações Werneck e Jaboatão, impossibilitando a continuidade da operação.

O pantógrafo é um dispositivo articulado no teto do trem que coleta eletricidade de fios aéreos para alimentar o motor e os sistemas elétricos.

Por medida de segurança, todas as estações da Linha Centro foram fechadas cerca de dez minutos depois, às 17h20. A paralisação foi necessária para permitir a retirada segura dos passageiros que precisaram descer à via e para a atuação das equipes técnicas no local. Segundo a CBTU, o pantógrafo do trem permaneceu preso à rede aérea, o que tornou a operação de remoção mais complexa.

Até a última atualização divulgada pela companhia, não havia previsão para o restabelecimento total da circulação na Linha Centro. Técnicos seguiam avaliando a melhor estratégia para a retirada do trem e o reparo do sistema elétrico. A Linha Sul, conforme informou a CBTU, continuou operando normalmente, sem impactos decorrentes do incidente.

A nova paralisação se une aos diversos problemas do sistema, atribuídos ao sucateamento da estrutura. O episódio chama a atenção por acontecer logo após o anúncio do Governo Federal sobre a transferência da gestão do sistema para o governo de Pernambuco.

Na terça-feira (16), a União assinou um Termo de Cooperação Técnica que dá início ao processo de transferência da operação do metrô da capital pernambucana para o Estado. Após essa etapa, o sistema deverá ser concedido à iniciativa privada por meio de uma parceria público-privada (PPP), com contrato previsto para 30 anos.

Como parte do acordo, o governo federal se comprometeu a investir R$ 4 bilhões ao longo de cinco anos. Os recursos serão destinados a obras de requalificação, além da aquisição de 18 novos trens e quatro veículos leves sobre trilhos (VLTs). Para 2026, estão previstos cerca de R$ 57 milhões para intervenções emergenciais, incluindo recuperação de coberturas e contratação de serviços voltados à melhoria do conforto e da segurança nas estações.

O projeto de transferência dos ativos da CBTU para o governo de Pernambuco foi estruturado a partir de estudos técnicos elaborados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O processo licitatório será acompanhado pelo Ministério das Cidades e pela Casa Civil. Segundo o governo federal, a concessão não deverá resultar em prejuízos aos trabalhadores do sistema.

Atualmente, a rede metroferroviária da Região Metropolitana do Recife conta com 71,4 quilômetros de trilhos, cinco linhas e 37 estações, responsáveis pelo transporte diário de cerca de 160 mil a 180 mil passageiros.