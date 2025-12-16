° / °
Ataque de abelhas

Vídeo: ataque de abelhas faz motociclistas abandonarem motos em estrada da Zona Rural de Petrolina

O caso aconteceu nesta segunda-feira (15), no Projeto N7, na Zona rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco

Diario de Pernambuco

Publicado: 16/12/2025 às 10:04

Vídeo: ataque de abelhas faz motociclistas abandonarem motos em estrada da Zona Rural de Petrolina /Reprodução/Redes Sociais

Vídeo: ataque de abelhas faz motociclistas abandonarem motos em estrada da Zona Rural de Petrolina (Reprodução/Redes Sociais)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que motocicletas são abandonas após um ataque de abelhas no Projeto N7, na zona rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, nesta segunda-feira (15).

As imagens registraram pelo menos três motocicletas deitadas no meio da via. Em seguida, pessoas aparecem correndo em diferentes direções, enquanto tentam se afastar do ataque dos insetos.

Há relatos de que algumas pessoas teriam se jogado no canal de irrigação próximo à estrada para tentar se proteger das ferroadas.

