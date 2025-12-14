Federação Israelita de Pernambuco lamenta ataque que deixou 11 mortos em praia na Austrália
Em nota, a Federação diz perceber "claramente forte ligação entre o antissionismo e o antissemitismo"
Publicado: 14/12/2025 às 13:58
This screen grab of UGC video taken on December 14, 2025 and received courtesy of Mike Ortiz shows beach-goers fleeing Bondi Beach after gunmen opened fire, in Sydney on December 14, 2025. Two suspected shooters opened fire at Sydney's iconic Bondi Beach, killing nine people and wounding multiple others in an attack that spread panic, with bodies reported lying on the ground. (Photo by Mike Ortiz / UGC / AFP) / NO USE AFTER DECEMBER 24, 2025 10:52:26 GMT - RESTRICTED TO EDITORIAL USE ? MANDATORY CREDIT « AFP PHOTO / UGC / MIKE ORTIZ » - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS ? DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS [ NO ARCHIVE ] ( AFP)
A Federação Israelita de Pernambuco divulgou nota, neste domingo (14), repudiando "de forma veemente" o ataque a tiros ocorrido na praia de Bondi, em Sydney, na Austrália.
O atentado ocorreu durante uma celebração do feriado judaico de Chanuká e foi classificado pelas autoridades australianas como "terrorista" e "antissemita". Ao menos 11 pessoas morreram e 29 ficaram feridas. Um dos suspeitos foi morto e o outro está em estado crítico.
Em nota, a Federação Israelita de Pernambuco afirma que “todos aqueles que apoiam organizações terroristas e antissemitas, ou mesmo se omitem, dão espaço, fortalecem e se tornam também responsáveis por ações brutais dessa natureza".
A Federação diz perceber “claramente forte ligação entre o antissionismo e o antissemitismo, uma vez que o alvo atingido neste ato foi uma comunidade australiana judaica e não o sionismo que defende a existência do Estado de Israel”.
“A Comunidade Judaica de Pernambuco se ressente também da discriminação existente em relação a seus membros, face aos discursos antissionistas que abrigam no seu interior o antissemitismo”, diz. E concluem: “Que as luzes de Chanuká inspirem a comunidade internacional a fazer prevalecer a razão, o compromisso com a vida e a diversidade, diante das trevas do obscurantismo”.