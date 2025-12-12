Diario de Pernambuco será homenageado pelos 200 anos na Câmara dos Deputados, em Brasília

A sessão solene pelos 200 anos do Diario de Pernambuco, proposta pelo deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos), acontecerá nesta segunda-feira (15), às 16h, no Plenário Ulysses Guimarães

O Diario de Pernambuco, jornal mais antigo em circulação da América Latina, será homenageado pelos seus 200 anos, nesta segunda-feira (15), na Câmara dos Deputados, em Brasília. A sessão solene ocorrerá às 16h, no Plenário Ulysses Guimarães.

A homenagem, proposta pelo deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos), reconhece a longevidade e o papel histórico do Diario, que acompanhou e influenciou debates públicos ao longo dos seus 200 anos.

"O Diario de Pernambuco vem acompanhando a trajetória desta Casa do Povo desde sua construção, passando pela Promulgação da Constituição Cidadã de 1988 e chegando aos dias atuais. Então, nada mais justo que reconhecer a grandeza do veículo num evento que será bastante especial", ressaltou o deputado.

A sessão solene, que conclui as comemorações do bicentenário do Diario de Pernambuco, será aberta ao público, que poderá acessar o Plenário e às galerias durante toda a cerimônia.

A cerimônia integra uma série de homenagens recebidas pelo Diario em comemoração aos seus 200 anos, celebrado no dia 7 de novembro. Ao longo do 11º mês do ano, o Diario recebeu homenagens na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Câmara Municipal do Recife, além de outras instituições.

No dia 7 de novembro, data exata do bicentenário, a sede do Diario, em Santo Amaro, recebeu um bolo comemorativo que marcou simbolicamente os 200 anos de atividades do veículo.

A data também ficou marcada pela abertura da cápsula do tempo do jornal, lacrada em 1925 durante as comemorações do centenário. O material, preservado ao longo de um século pelo Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP), revelou documentos e objetos que resgatam aspectos da memória do periódico e da própria história de Pernambuco.

Ainda no mesmo dia, foi lançado o livro “Diario de Pernambuco: 200 anos”, do jornalista Ennio Benning, com contribuições de Ângelo Castelo Branco, Fernando Barros Correia e Ítalo Rocha Leitão. A obra mescla relatos históricos, conteúdo jornalístico e referências culturais para retratar a trajetória do jornal, que acompanhou transformações sociais do estado e do Brasil.

