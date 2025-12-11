O caso foi registrado por câmeras de segurança do local; Apesar do susto, não houve feridos

Homem que tentou incendiar casa da ex-companheira é preso em Bezerros (Reprodução)

Um homem foi preso suspeito de incendiar a casa da ex-companheira em Bezerros, no Agreste. O caso, registrado por câmeras de segurança, ocorreu no sábado (6) e foi confirmado nesta quinta-feira (11), pela Polícia Militar de Pernambuco.

As imagens mostram o momento em que o suspeito chega ao imóvel em uma motocicleta e coloca fogo na porta da residência. O incêndio atingiu a casa de uma mulher de 44 anos e foi controlado pouco tempo depois do início das chamas.

No momento da ocorrência, a moradora não estava no imóvel.

Em nota, a PMPE informou que o caso foi registrado pelo 4º Batalhão da Polícia Militar. "O Suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caruaru para serem tomadas as medidas cabíveis", destacou.

