Ultraleve pilotado por prefeito de Barreiros faz pouso forçado em Ipojuca

Ultraleve pilotado por prefeito de Barreiros faz pouso forçado em praia de Ipojuca (Foto: Reprodução)

Um ultraleve caiu na tarde desta segunda-feira (8) na região de Muro Alto, no Litoral Sul de Pernambuco, após sofrer uma pane no ar, precisando fazer um pouso forçado. O piloto da aeronave é o prefeito de Barreiros, Carlos Arthur Soares de Avelar Júnior, conhecido como Carlinhos da Pedreira (PP).

Apesar do susto, Carlinhos e um outro ocupante do ultraleve conseguiram sair da aeronave caminhando e não sofreram ferimentos graves.

Ainda não há detalhes sobre o que causou o acidente nem sobre o ponto exato da colisão. A aeronave havia decolado do Aeródromo Coroa do Avião (ACA), no Litoral Norte de Pernambuco, rumo ao Aeródromo Herval, que fica em Barreiros.

"Parou o motor, que não era para ter parado. Seu Fernando está vindo para cá para a gente dar uma verificada, ver o que aconteceu, se foi entupimento, combustível contaminado, ninguém sabe. O motor parou, usei tudo o que aprendi [...] o importante é ter feito esse pouso, com garantia. O resto conserta", disse Carlinhos durante uma transmissão ao vivo em sua conta oficial do Instagram.

O chefe do Executivo municipal disse ainda que o motor da aeronave é "novinho, com 15 horas de voo", confirmando que havia algo errado. "Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, a pessoa tem que aprender a cair, porque voar todo mundo sabe", concluiu.

O prefeito foi atendido por uma equipe de saúde ainda na praia, que aferiu sua pressão e o deixou em observação.

O Diario de Pernambuco entrou em contato com a Prefeitura de Ipojuca e com a Prefeitura de Barreiros. Contudo, ainda não houve nenhum retorno.

Matéria em atualização.