PF de Pernambuco deflagra segunda fase de operação contra tráfico internacional de pessoas

Nesta segunda fase, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um mandado de medida cautelar diversa da prisão

Uma recifense foi resgatada na primeira fase da operação. (Foto: Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal em Pernambuco (PF-PE) deflagrou, nesta quinta-feira (4), a Operação Double Key 2, que combate organização criminosa voltada ao tráfico internacional de pessoas. Nesta segunda fase, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um mandado de medida cautelar diversa da prisão expedidos pela 13ª Vara Federal em Pernambuco.

As medidas foram cumpridas em endereços comerciais e um residencial na cidade de São Paulo-SP, ligados a um dos principais investigados.

Segundo a PF, as investigações tiveram início em maio de 2025, a partir de uma denúncia recebida pelo canal "Comunica PF". A vítima se encontrava em cárcere privado em um complexo na fronteira entre Mianmar e Tailândia.

"A partir da notícia crime, a Polícia Federal iniciou diligências para identificar a estrutura da organização criminosa", destaca a instituição.

Na primeira fase da investigação, foram presos dois chineses no momento em que regressavam ao Brasil, vindo do Camboja, na Ásia. Na ocasião, também houve cumprimento de medida cautelar diversa da prisão contra um brasileiro, além de mandados de busca e apreensão em quatro endereços.

De acordo com a PF, a investigação revelou um esquema de tráfico internacional de pessoas, em que as vítimas eram recrutadas no Brasil com falsas promessas de trabalho bem remunerado no exterior.

"Contudo, ao chegarem ao destino, eram coagidas a se deslocar para uma região de conflito em Myanmar, onde eram mantidas em cativeiro, sob vigilância armada, e submetidas a condições análogas à escravidão, sem receber os valores prometidos e sob constantes ameaças", explica a PF.

Foram apreendidos dispositivos eletrônicos, como notebooks e mídias de armazenamento, além do passaporte de um terceiro chinês envolvido e documentação que passará por perícia.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de pessoas e organização criminosa, com penas que podem ultrapassar 18 anos de reclusão.

Double Key

A primeira fase da operação resultou no resgate de uma recifense, moradora de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR), em junho deste ano.

Ela era mantida em cárcere privado em um hotel de Mianmar, sendo submetida à exploração sexual.

O nome da operação faz referência ao KK Park, complexo de fábricas de fraude online, onde jovens são atraídos e acabam trabalhando sob ameaça.

