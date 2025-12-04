Homem é condenado a 37 anos por feminicídio em Santa Maria da Boa Vista

Andrielly de Lima Barros, de 21 anos, foi morta pelo ex-companheiro (Foto: Reprodução)

A Justiça de Pernambuco condenou Luciano da Silva Santos a 37 anos de prisão pela morte da ex-companheira Andrielly de Lima Barros, de 21 anos. O julgamento ocorreu na quarta-feira (3).

O crime foi registrado na madrugada de 23 de fevereiro, no Projeto Fulgêncio, zona rural de Santa Maria da Boa Vista. De acordo com o processo, Luciano entrou na casa da vítima enquanto ela dormia e a atacou com golpes de arma branca, além de provocá-la asfixia. A jovem não teve chance de defesa.

A condenação foi por feminicídio qualificado, com reconhecimento de meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a reação da vítima. Segundo as informações do julgamento, o réu premeditou a ação e montou uma emboscada para matar a ex-companheira.

A mãe de Andrielly, que mora em outro estado, foi acompanhada por serviços de atendimento às vítimas. Ela recebeu acolhimento, orientação sobre o andamento do processo e assistência psicossocial.

O acompanhamento também envolveu articulação entre promotores e equipes especializadas para garantir continuidade do apoio, mesmo à distância.

Instituições de apoio reforçaram que casos de feminicídio têm prioridade legal e que o objetivo é assegurar assistência às famílias e celeridade nos julgamentos. As ações incluem acompanhamento antes, durante e após o processo, sobretudo a familiares de vítimas de violência contra a mulher.