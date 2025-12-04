Morte de criança de 3 anos após "falha em atendimento" em hospital é investigada

Polícia Civil informou que apura o caso de morte de uma criança de 3 anos em um hospital da rede particular do Recife. Família disse que menino, com paralisia cerebral, foi "dado como morto" e depois levado para UTI

Viatura da Polícia Civil de Pernmabuco (Foto: Reprodução/Instagram)

A Polícia Civil de Pernambuco investiga uma denúncia de irregularidades no atendimento médico a uma criança de 3 anos, que morreu em um hospital da rede particular, na Zona Norte do Recife.

Segundo a família da vítima, o menino tinha paralisia cerebral e foi dado como morto, após passar cerca de cinco horas sem assistência.

A informação foi publicada pelo G1 e confirmada pelo Diario.

Por meio de nota, a polícia disse que o inquérito foi aberto pela 4ª Delegacia do Espinheiro, na Zona Norte.

A morte aconteceu no dia 1º de dezembro deste ano, em uma unidade hospitalar, no bairro do Torreão.

O que aconteceu

Segundo a família, o menino apresentou desconforto respiratório e foi levado à unidade de saúde no dia 1º.

O hospital teria alegado que o garoto filho já chegou com quadro de parada cardiorrespiratória. Houve tentativa de reanimação, mas ele não resistiu.

No entanto, a família chama a atenção para a informação de que, após cinco horas da declaração de óbito, a equipe levou o menino à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde passou mais oito horas, até, de fato, morrer.