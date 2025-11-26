Suspeitos de tráfico e lavagem de dinheiro são alvo de operação na Zona Norte do Recife

Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão no Recife (Polícia Civil )

Oito mandados de prisão são cumpridos, nesta quarta (26), em uma operação da Polícia Civil pernambucana contra suspeitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Os policiais cumprem quatro mandados de prisão e quatro de busca e apreensão nos bairros do Arruda,

Água Fria e Tamarineira, na Zona Norte do Recife.

Também há ação do Centro de Observação Criminológica (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife, indicando que e presidiários estão entre os alvos.

A Operação Cartas Negras é a 76ª ação de repressão qualificada deflagrada este ano pela Polícia Civil.

Ela faz parte das ações da Diretoria Integrada Especializada, sob a presidência do Delegado Bruno de Ugalde, Titular da Delegacia de Polícia de Roubos e Furtos de Veículos.

A investigação, segundo a polícia, foi iniciada em junho de 2024.

Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Capital.

Participam da ação 40 policiais, entre delegados, agentes e escrivães.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco.

Houve o apoio operacional da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização.