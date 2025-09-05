UFRPE abre processo seletivo para mais de 200 vagas de graduação a distância

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) abriu processo seletivo de 217 vagas complementares em cursos de graduação na modalidade a distância no semestre letivo 2025.2

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) está com processo seletivo de para alunos interessados em se graduar a distância no semestre letivo 2025.2. Ao todo, são 217 vagas distribuídas entre os cursos de Licenciatura em Artes Visuais com Ênfase em Digitais e Licenciatura em Física.

O processo é realizado por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG) da UFRPE e da Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia (UAEADTec). Os cursos são semipresenciais, com atividades presenciais obrigatórias realizadas prioritariamente aos sábados, nos polos de apoio presencial. Confira os locais dos Polos de Apoio Presencial:

Pernambuco: Arcoverde, Carpina, Garanhuns, Gravatá, Jaboatão dos Guararapes (CEGOE/UFRPE – Campus Dois Irmãos), Santa Cruz do Capibaribe e Surubim. Paraíba: João Pessoa.

Quem pode participar

Podem se inscrever candidatos que concluíram o Ensino Médio, com certificado de conclusão ou equivalente, que não estejam matriculados em outro curso de graduação em instituição pública, que apresentem a documentação exigida no edital.

Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 10 de setembro, no site ead.ufrpe.br. Ao final, é necessário imprimir o comprovante de inscrição. Após a inscrição, será necessária a entrega presencial da documentação no polo escolhido, conforme prazos estabelecidos.

Segundo a divulgação da seleção, a classificação dos candidatos será baseada no coeficiente de rendimento escolar em Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Médio. Em caso de empate, o candidato de maior idade terá vantagem.



Cronograma