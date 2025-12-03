Mais policiamento ostensivo e menos serviços penais: TCE-PE aponta índices de gestão na segurança

Resultados de 2025 do Índice de Governança e Gestão em Segurança Pública (IGGSeg), divulgados nesta quarta (3), pelo TCE-PE, avalia as ações do governo nas áreas de policiamento ostensivo, investigação criminal, estatísticas criminais e plano de segurança pública, e serviços penais

O Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) divulgou, nesta quarta (3), os resultados de 2025 do Índice de Governança e Gestão em Segurança Pública (IGGSeg).

Ele avalia as ações do governo em quatro áreas: policiamento ostensivo, investigação criminal, estatísticas criminais e plano de segurança pública, e serviços penais.

No resultado geral, a governança da segurança pública estadual “ficou estável”, com 76%, o mesmo percentual de 2024

Segundo o levantamento, no policiamento ostensivo, foi registrado um índice de 94% de cobertura.

Assim, houve um aumento, diante dos 88% registrados no ano passado.

As demais áreas avaliadas apresentaram redução de desempenho.

Os serviços penais, que já se encontravam em nível inicial, passaram de 46% (2024) para 40% (2025).

Na investigação criminal, e as estatísticas criminais e plano de segurança pública, ambas classificadas no nível aprimorado, apresentaram estabilidade.

Nas estatísticas criminais, houve queda de 81% para 80%. Em Plano de Segurança, houve redução de 91% para 90%.

Como foi feito

O estudo, baseado em metodologia do Tribunal de Contas da União, foi feito pelo TCE-PE a partir da aplicação de um questionário com 761 tópicos.

Esses questionários foram respondidos pelas secretarias estaduais de Defesa Social e de Administração Penitenciária, e pelos comandos das polícias Civil e Militar.

As pontuações do IGGSeg são distribuídas em quatro níveis: insuficiente (menor que 25%), inicial (25% a 49,9%), intermediário (50% a 74,9%) e aprimorado (a partir de 75%).

O índice final corresponde à média dos quatro eixos avaliados, segubndo o TCE-PE.

Avaliação

Segundo Bruno Ribeiro, gerente de Fiscalização da Segurança e da Administração Pública do TCE-PE, e coordenador do trabalho, os dados indicam avanços, mas reforçam a necessidade de ampliar investimentos e fortalecer práticas de gestão para aprimorar as políticas públicas do setor.

Com base nos resultados, o Tribunal dará continuidade às fiscalizações nas áreas que apresentaram desempenho abaixo do esperado, com propostas de melhorias em infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal.

O relatório será encaminhado às secretarias responsáveis pela segurança pública e aos comandos das Polícias Civil e Militar, ainda de acordo com o TCE-PE.