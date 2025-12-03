Dedo humano é encontrado preso a janela de ônibus da PE-15, no Grande Recife

O dedo minúsculo foi avistado por uma passageira na lateral do coletivo que alertou o motorista; o ônibus seguia para o Termina da PE-15, no bairro de Ouro Preto, Olinda, Região Metropolitana do Recife

Dedo humano é encontrado preso a janela de ônibus da PE-15 (Reprodução)

Um fato chocante marcou a tarde desta terça-feira (2) na linha Rio Doce/PE-15, no Recife. Um dedo humano foi encontrado preso na janela de um ônibus que seguia para o Terminal da PE-15, na Avenida Pan Nordestina, no bairro de Ouro Preto, Olinda.

De acordo com as informações, uma passageira avistou o dedo na lateral do coletivo e alertou o motorista. Ele interrompeu o trajeto que seguia por Jardim Atlântico, Olinda, e acionou as autoridades. “É um susto muito grande. É uma parte do corpo de alguém que ficou ali”, relatou o motorista em entrevista a Tv Guararapes.

As primeiras informações apontam que o membro encontrado seria o dedo mindinho de um homem, embora ainda não haja confirmação oficial sobre a identidade da vítima. O motorista garantiu que não havia pessoas pegando “bigu”, entrando ou se pendurando no ônibus de forma irregular, durante o percurso.

Após o registro da ocorrência, o veículo foi levado à Central de Plantões da Capital, em Campo Grande.

O representante do Sindicato dos Rodoviários, Carlos Medeiros, classificou o caso como algo jamais visto na rotina dos trabalhadores. “O procedimento correto, pelo jurídico que fomos orientados, seguimos para a delegacia do Varadouro. De lá, fomos conduzidos para o IC e daqui o dedo vai ser levado para o IML ”, afirmou.

Outro representante da categoria, Lucas Lima, destacou que uma das suspeitas é de que o dedo tenha sido decepado durante uma tentativa de “surfe” no coletivo. “A gente de fato não sabe o que aconteceu, mas com certeza, isso ai demonstra uma pratica ilegal de surfe ”, comentou. “Fizemos todo procedimento legal. Agora, Isso vai ser apurado pelo Instituto de Criminalística (IC) e vamos solicitar pelas câmeras, para saber de fato o que aconteceu .”

Uma equipe do IC realizou perícia no ônibus ainda no terminal. O dedo foi removido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, onde passará por exames para identificação.

O que diz o Sindicato

O Sintro-PE informa que, na tarde de ontem, dia 02 de dezembro, por volta das 15h30, um dedo humano foi encontrado no interior de um coletivo durante o trajeto em Jardim Atlântico, Olinda que faz a Linha 1986 PE 15 Rio Doce.

O fato foi comunicado ao motorista por um passageiro que estava no ônibus. De imediato, o profissional informou à empresa e ao Sindicato. O Sintro-PE, segundo os procedimentos legais, encaminhou o material à delegacia e ao Instituto de Criminalística (IC) para as devidas investigações.

Ressaltamos que continuamos acompanhando o caso e estaremos à disposição para prestar qualquer esclarecimento às autoridades competentes.

